The Boys Saison 3 : une scène largement inspirée du meme Ant-Man/Thanus

La scène d’ouverture de la saison trois de The Boys vous réserve à nouveau un condensé d’humour et d’images chocs. Le créateur de la série révèle s’être inspiré d’une théorie permettant à Ant-Man de tuer Thanos. [SPOILERS]

Eric Kripke, le scénariste producteur et réalisateur de nombreuses séries télévisées, dévoile s’être inspiré d’une théorie de fans issue du monde des Avengers. Ant-Man aurait simplement pu vaincre Thanos en le faisant exploser de l’intérieur après s’être introduit en miniature dans son rectum puis avoir repris sa taille normale.

Termite dans The Boys Saison 3 © Amazon

C’est à partir de cette idée que les scénaristes de The Boys ont trouvé la scène d’ouverture de la nouvelle saison. Cependant, pour plus d’originalité, ils ont choisi un autre orifice pour réaliser ce que Marvel ne pouvait certainement pas faire sur grand écran.

A la neuvième minute du premier épisode, on découvre le super héro Termite dans une soirée privée. Celui-ci a la capacité, tout comme Ant-Man, de réduire de taille à volonté. Pour satisfaire son partenaire, dans une scène mêlant sexe alcool et drogue, il se miniaturise et s’introduit dans son urètre pour lui procurer du plaisir.

Comme on pouvait s’y attendre, la scène finit en une explosion de chairs et de sang. Termite, ne pouvant réprimer un éternuement, reprend sa taille normale, faisant exploser de l’intérieur le corps de son partenaire.

Toujours plus d’humour, de gore et de sexe

Au début, The Boys était une franchise controversée puis elle est devenue la série originale la plus populaire d’Amazon Prime. Avec l’introduction du super héros Termite, la série de la société de production d’Amazon continue de fournir à ses fans des scènes chocs mêlant violence grotesque et humour.

Pour ceux qui sont familiers avec la bande dessinée The Boys, on attend avec impatience l’épisode qui relatera la retraite annuelle sponsorisée par Vought International. Cette dernière promet de mettre en scène de nombreuses autres séquences de nudité de nos Supes préférés. Elle s’inspire du volume intitulé “Herogasm” de la bande dessinée et risque de choquer plus d’un spectateur (les acteurs eux-mêmes ayant été perturbés lors du tournage).

Source : Screenrant