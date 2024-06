The Boys : l’épisode 4 dévoile son trailer avec un clin d’œil à Spider-Man et Tom Holland

L’épisode 4 de la saison 4 de The Boys dévoile son trailer. On y retrouve Homelander, Stella ou encore Firecracker. Le compte officiel en profite également pour faire une petite référence à Spider-Man : Homecoming et Tom Holland.

The Boys poursuit la diffusion de sa saison 4 et malgré les accusations de “wokisme” qui visent les trois premiers épisodes, les fans sont au rendez-vous. Ce 20 juin, les spectateurs profiteront de l’épisode 4 dont le trailer a été dévoilé par le compte officiel de la série Amazon. Avec, au passage, une petite blague en lien avec Tom Holland dans le rôle de Spider-Man.

Les choses s’accélèrent pour la saison 4 de The Boys

Homecoming, but there ain’t any churros or Tom Holland. #HomeSweetHome pic.twitter.com/1Gt3igePO0 — THE BOYS (@TheBoysTV) June 17, 2024

Appelé “Wisdom of the Ages”, cet épisode 4 va poursuivre les intrigues de ce début de saison 4. On aperçoit Homelander qui retourne là où il a été créé tandis que les choses ne s’arrangent pas entre Firecracker et Stella dont le conflit va prendre de l’ampleur. Pour rappel, la nouvelle membre des Sept a énormément de rancœur envers l’héroïne qui l’a humiliée lors des concours de beauté de leur enfance. Un plan nous montre également A-Train qui a trouvé… le pot dans lequel Homelander garde ses poils pubiens blancs. Car oui, même lui est touché par la vieillesse et Sister Sage lui a bien rappelé lors de leur première rencontre.

Le tweet posté par The Boys en profite pour faire une petite blague : “Homecoming, mais il n’y a pas de churros ou Tom Holland”. Pour rappel, l’acteur joue l’homme-araignée dans Spider-Man : Homecoming, d’où cette référence. Lorsque l’on sait que la série est à mille lieues des productions Marvel dont elle se moque, il y a de quoi sourire.

Les critiques ont été emballées par la saison 4 de The Boys dont la diffusion se poursuit toutes les semaines jusqu’au 18 juillet, date du dernier épisode. Pour rappel, le créateur de la série a annoncé que la saison 5 sera la dernière. L’intrigue s’éloigne fortement de celle des comics et même certains twists ne seront pas inclus, ce qui permet à la production Prime Video de se démarquer.