The Boys : les figurants nus de l’orgie ont perturbé les acteurs

Herogasm au centre cette saison – Crédit : Amazon Studios

The Boys diffuse prochainement sa saison 3 sur Prime Video pour le plus grand plaisir des fans. Le service de streaming a même dévoilé un trailer final pour l’occasion. Après des mois d’attente, c’est le retour des plus odieux super-héros au monde prêts à faire passer leurs intérêts avant ceux du plus grand nombre. Des épisodes supplémentaires beaucoup plus violents, repoussant les limites en se basant sur le fameux arc Herogasm des comics. Alors forcément, pour mettre en scène une orgie sexuelle, mieux vaut des figurants nus ! Une présence sur le plateau qui a un peu perturbé Antony Starr, l’interprète du Protecteur, et Jensen Ackles, aka Solider Boy.

Une orgie autorisée grâce au succès des saisons 1 et 2

Jensen Ackles incarne Solider Boy dans la saison 3 – Crédit : Amazon Studios

L’arc Herogasm promet beaucoup de moments choquants. Une débauche pour tous les super-héros avec des orgies à foison. En interview pour Entertainment Weekly, Antony Starr partage avec beaucoup d’humour le tournage avec des figurants nus partout. « En fait, c’était un moment assez surprenant pour venir travailler » déclare l’interprète du Protecteur. Jensen Ackles, qui prête ses traits à Soldier Boy, plaisante : « Le regard de l’équipe était comme s’ils venaient de vivre une expérience horrible, traumatisante et qu’ils allaient avoir besoin de conseils ou d’une sorte de thérapie groupée pour aller de l’avant après ça ».

Malgré la débauche de l’arc Herogasm, Erik Kripke, showrunner de The Boys, précise que l’histoire sexuelle entre Homelander et Soldier Boy n’a pas lieu. Une décision prise pour maintenir une cohérence scénaristique. Mais l’homme rassure, l’âme de cet événement reste présent malgré des différences : « Ce que nous avons réussi à faire, c’est obtenir des scènes très émotionnelles et déchirantes pendant cette orgie. S’il y a une chose que la série fait bien, c’est vous briser le cœur pendant une orgie ».

Erik Kripke fait preuve de transparence en dévoilant que les dirigeants d’Amazon ont accepté de mettre en scène Herogasm car les saisons 1 et 2 marchent bien. « J’ai l’impression que c’était leur manière étrange de nous récompenser pour deux saisons à succès » ajoute le showrunner.

La saison 3 de The Boys approche !

C’est le 3 juin que la saison 3 de The Boys débute et Erik Kripke l’assure, « l’ouverture n’est pas seulement la séquence la plus folle que nous ayons faite, mais aussi la plus incroyable que tout le monde ait jamais faite ». Ambitieux.

Source : CBR