The Boys : pourquoi Homelander ne couche pas avec Soldier Boy dans la série ?

Le coup d’envoi de la saison 3 de The Boys sera donné le 3 juin prochain. Les fans de la série sont notamment très curieux de découvrir l’adaptation en live-action d’Herogasm, une orgie entre Supes. À la différence des comics, Soldier Boy et Homelander ne feront toutefois pas l’amour.

La saison 3 de The Boys sera sacrément gore. Et outre l’afflux d’hémoglobine, il y aura également du sexe à gogo. Comme dans les comics, les Supes participeront à une grosse orgie lors du festival Herogasm. Un pan de l’intrigue très polémique où les super-héros s’adonneront à des pratiques sexuelles diverses et variées à grand renfort d’alcool et de stupéfiants.

Le showrunner vient toutefois de prévenir les fins connaisseurs des BD. Il ne faudra pas s’attendre à voir Homelander coucher avec Soldier Boy, le Captain America au rabais qui fera ses premiers pas en live-action. Dans les comics, le Protecteur (en VF) parvient à convaincre Soldier Boy de faire l’amour avec lui. Pour ce faire, il lui promet qu’il intégrera les Sept s’il se débrouille bien au lit. À l’issue du coït, la parodie de Superman estime toutefois que Soldier Boy n’est pas un bon coup.

The Boys : pas de rapport sexuel entre Soldier Boy et Homelander

Cette scène phare de l’Herogasm n’apparaîtra donc pas dans l’intrigue. Questionné par Entertainment Weekly, Eric Kripke s’en explique. Il souligne que l’arc développé pour Soldier Boy dans la série ne collait pas avec ce passage torride. « J’adore cette scène hilarante, mais pour une douzaine de raisons, qui seront toutes révélées lorsque vous verrez la saison, elle n’a pas été retenue », indique le showrunner.

Mais que les fans avides de subversion se rassurent. La saison 3 de The Boys embarquera de scènes encore plus délurées que l’Herogasm, toujours selon Eric Kripke. « Vous n’êtes pas prêts ! Et cela se passe dans le premier épisode », assure-t-il. De quoi exacerber notre curiosité.

Pour rappel, cet acte 3 défraye déjà la chronique. En l’occurrence, le costume de The Deep permet notamment de dénoncer la sexualisation des femmes. Ces dernières sont souvent affublées de tenues très moulantes dans les contenus super-héroïques. D’où cette inversion des rôles dans la série The Boys, véritable satire des films de super-héros.

