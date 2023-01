The Boys saison 4 : Jeffrey Dean Morgan jouera un personnage « badass », révèle l’acteur de Black Noir

La série à succès The Boys se prépare à revenir pour une quatrième saison dans les prochains mois sur Prime Video. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais la saison 4 devrait logiquement arriver cet été si elle reprend le même schéma que la saison 3. Celle-ci avait été diffusée à partir du 3 juin 2022. En attendant, la saison 4 de The Boys se dévoile petit à petit. On sait que l’acteur Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) va rejoindre le casting. Il va jouer un nouveau personnage mystérieux, sans aucun doute un vilain.

Black Noir dans The Boys © Amazon Prime Video

Compte tenu de ses rôles précédents et surtout celui de Negan dans The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan est un excellent choix pour The Boys. De nombreux fans ont d’ailleurs accueilli la nouvelle de son arrivée avec beaucoup d’enthousiasme. L’identité de son personnage n’a pas encore été révélée. Néanmoins, il pourrait bien s’agir d’un anti-héros encore plus violent et méchant que ce qu’on a l’habitude.

Le personnage de Jeffrey Dean Morgan va-t-il avoir un rôle important dans la saison 4 de The Boys ?

Dans une interview, l’acteur Nathan Mitchell qui interprète Black Noir dans The Boys a donné quelques détails supplémentaires sur le personnage de Jeffrey Dean Morgan. Il a révélé que : « je dirais que son signe solaire est ‘badass’ et que son signe lunaire est ‘Tu ne veux même pas savoir ». Nathan Mitchell ne peut effectivement pas dévoiler trop d’informations sur le personnage, mais cela donne déjà envie de le découvrir.

Selon l’acteur, « je ne sais pas combien de choses peuvent être révélées sur ce personnage, mais je pense que ce qui est cool avec cette série, c’est que nous allons toujours dans des directions différentes et que nous vous montrons différentes histoires et différents personnages d’une manière inattendue, alors Je pense que Jeffrey Dean Morgan va jouer un rôle dont les fans se souviendront longtemps ». Ses propos laissent suggérer que Jeffrey Dean Morgan aura un rôle assez important dans la saison 4 comme les nouvelles Supes intégrées dans les Sept.

Quoi qu’il en soit, il faudra se contenter de ces informations pour le moment. Jeffrey Dean Morgan jouera un personnage « badass » qui n’aura aucun mal à s’intégrer avec les autres personnages de la série. D’ailleurs, on attend aussi cette année Gen V qui est le spin-off de The Boys.

Source : FanSided