House of the Dragon saison 2 : un acteur révèle par mégarde la date de sortie

House of the Dragon reviendra dans quelques mois sur nos écrans avec la diffusion de la saison 2. Alors qu’on savait déjà que la série arriverait pendant l’été, l’acteur Matt Smith a dévoilé par mégarde une fenêtre de sortie plus précise au détour d’une interview.

Après le final décrié de Game of Thrones, HBO a réussi à redorer son blason en sortant le spin-off House of the Dragon. Ce préquel raconte les péripéties qui ont mené à la Danse des Dragons, une guerre sanglante ayant entraîné la chute de la Maison Targaryen. Après un premier acte salué, les fans trépignent d’impatience à l’idée de découvrir la suite qui débutera d’ailleurs avec un bain de sang.

Il faudra encore patienter quelques mois avant de pouvoir voir le résultat final. En novembre dernier, HBO révélait que la saison 2 d’House of the Dragon serait diffusée durant l’été 2024. Alors que nous attendions une date de sortie plus précise, l’acteur Matt Smith a vendu la mèche sans le vouloir au détour d’une interview.

L’interprète de Daemon Targaryen participait à l’émission de The Zoe Ball Breakfast Show où il a été interrogé sur la date de diffusion du second acte de la série. “En août, je pense”, a-t-il alors lâché. On peut donc s’attendre à visionner le premier épisode de la saison 2 lors du mois d’août, ce qui s’inscrirait dans la continuité de la saison 1. Pour rappel, celle-ci avait commencé sa diffusion le 21 août 2022, se dévoilant au compte-gouttes jusqu’au final.

Il est d’ailleurs possible de faire des prédictions sur le jour précis de sortie. HBO a pour habitude de diffuser Game of Thrones et House of the Dragon le dimanche soir. Il est donc probable que le premier épisode soit dévoilé à l’une des quatre dates suivantes : 4, 11, 18 ou 25 août. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, rappelons que des images officielles ont d’ores et déjà été publiées. Un premier teaser riche en dragons et en combats frénétiques :

George R.R. Martin, auteur des romans sources, a déjà pu regarder les deux premiers épisodes de ce second acte. Sur son blog, l’écrivain confie avoir été impressionné par cet incipit qui s’annonce sombre et émouvant à souhait. “Je n’ai pas pleuré personnellement mais l’un de mes amis, si. C’est puissant, émotionnel, déchirant, à fendre le cœur”, assure-t-il. Il faudra donc avoir les nerfs bien accrochés.