The Boys, saison 4 : qui sont les nouvelles Supes intégrées dans les Sept ?

Susan Heyward et Valorie Curry © Amazon Prime

Si vous avez visionné la saison 3 de The Boys (attention spoilers), vous savez que les Sept ont perdu plusieurs membres. Supersonic est mort tout comme Black Noir alors que Starlight a démissionné. Dénuée de ses pouvoirs, Queen Maeve est parti couler des jours heureux avec sa petite amie après son intervention salvatrice. Dès lors, il ne reste plus que The Deep et A-Train pour seconder le machiavélique Homelander déterminé à sauver les USA.

De nouveaux Supes vont ainsi intégrer les Sept. On retrouvera notamment Firecracker et Sister Sage dont nous avons déjà eu un aperçu. Campée par Valorie Curry, la première citée est un personnage créé spécifiquement pour la série. On ne peut donc pas plonger dans les comics sources pour connaître l’étendue de ses pouvoirs. Au vu de son nom, on peut toutefois imaginer qu’elle fera exploser des pétards en rafale. D’ailleurs, Amazon précise que « sa mèche est courte », ce qui n’augure rien de bon.

The Boys : deux Supes inédites

Sister Sage sera quant à elle incarnée par Susan Heyward, connue pour son rôle de Tamika Ward dans Orange is the New Black. Comme Firecracker, elle n’existe pas dans la bande dessinée. Amazon précise qu’elle a « déjà mille longueurs d’avance sur vous », preuve d’une rapidité extrême à la A-Train ou d’une capacité à prédire l’avenir ?

Il faudra patienter avant d’en avoir le cœur net mais la mention « Sage » pourrait toutefois être un indice parlant. Dans la saison 2, les Boys se rendent dans le Sage Grove Center. Dirigé par Stormfront, cet hôpital psychiatrique est une couverture pour mener des expériences sur des patients à qui on injecte du Composé V. Il est donc possible que Sister Sage ait acquis ses pouvoirs dans ce sombre lieu. À moins qu’il ne s’agisse d’une fausse piste.

Pour rappel, Amazon n’a pas encore dévoilé de fenêtre de sortie pour la saison 4 de The Boys. Alors que le tournage a d’ores et déjà commencé, on espère qu’elle fera irruption l’été prochain.