The Elder Scrolls 6 pourrait vous laisser choisir vos origines

The Elder Scrolls 6 nous livre une nouvelle information – Crédit : Bethesda

Le plus attendu des jeux de Bethesda est sans aucun doute The Elder Scrolls 6. Il faut dire que Skyrim est la poule aux œufs d’or du studio, porté sur (à peu près) tous les supports. Les fans sont des millions à attendre un nouvel opus leur permettant d’explorer un monde riche et vivant. Et comme dans tout bon RPG, la grande force de la franchise est de vous offrir la possibilité de concevoir un personnage de A à Z. Et aujourd’hui, une fuite nous révèle une information à propos de l’éditeur de The Elder Scrolls 6. Il se murmure que Bethesda vous laissera le choix des origines de votre alter ego virtuel.

Un récit beaucoup plus dense grâce à vos origines

The Elder Scrolls est une franchise majeure du jeu vidéo. Tellement majeure qu’on parle même d’une série Netflix en préparation, aussi ambitieuse que The Witcher. Mais aujourd’hui, place au sixième épisode de la licence vidéoludique. Comme Dragon Age ou Baldur’s Gate 3, il se murmure que The Elder Scrolls 6 vous laissera le choix de vos origines. Une grande différence par rapport aux précédents épisodes. Car si Skyrim possède une introduction mémorable pour beaucoup, elles ne disent rien d’où vient votre personnage. Avoir cette information permettrait d’encrer un peu plus le récit et l’étendre.

Jusqu’à maintenant, The Elder Scrolls offre uniquement le choix de votre race et autres avantages. Vos caractéristiques peuvent influer sur votre style de jeu pendant le reste de la partie, assurant une énorme rejouabilité. La mise en place d’origines dans le sixième épisode permettrait une plus grande immersion qui n’est pas sans rappeler Cyberpunk 2077 avec ses trois backgrounds proposés.

The Elder Scrolls 6 est toujours aussi mystérieux

Si le développement de The Elder Scrolls 6 reste assez silencieux, l’ajout des origines permettrait de rendre les interactions plus dynamiques. Que les PNJ aient des réponses adaptées en fonction de votre passé, voleur, marchand, soldat à la retraite, noble, etc. Après tout, chaque épisode va de plus en plus loin en termes de densité grâce à ses dialogues, livres, quêtes secondaires. Bien évidemment, cette information reste à prendre avec des pincettes mais reste excitante. Reste à attendre que Bethesda, qui s’excuse à propos de l’exclusivité Xbox de Starfield, partage (enfin) des images !

Source : ScreenRant