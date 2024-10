The Joker : Folie à deux est un tel flop qu’il va bientôt arriver sur les plates-formes

The Joker : Folie à deux est la suite du film Joker sorti en 2019. Dirigé par Todd Phillips, le film retraçait l’histoire du Joker, mais sans une seule pointe de Batman, dont il est normalement l’un des super-vilains et le pire ennemi.

Le film mettait en scène un fabuleux Joaquin Phoenix dans le rôle principal d’Arthur Fleck, personnage dérangé qui va devenir le Joker. Le tout se passe dans un monde sombre où la descente aux enfers est la seule issue possible lorsqu’on n’entre pas dans la norme et qu’on fait peur à tout le monde.

Ce Joker de 2019 avait reçu un nombre incroyable de nominations aux Oscars (le film le plus nominé) et était reparti avec deux statuettes : celles de Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et celle de meilleure musique originale pour Hildur Guðnadóttir.

Le but de Warner était donc de transformer l’essai avec une suite mettant à nouveau en scène l’un des méchants emblématiques de DC Comics.

The Joker : Folie à deux, un accueil critique glacial

Cinq ans plus tard, voilà donc The Joker : Folie à deux. On retrouve Todd Philipps aux manettes et Joaquin Phoenix reprend son habit de Joker. Le duo est rejoint par Lady Gaga qui va s’emparer du rôle de la fameuse Harley Quinn. De quoi réaliser un doublé ? Pas sûr.

Le film se passe deux ans après le premier opus. Arthur Fleck est interné à Arkham (hôpital psychiatrique de Gotham City, bien connu des fans de l’univers de Batman). Il y rencontre une jeune femme, Lee Quinzle (qui deviendra Harley). Elle est fascinée par ce personnage étrange qui semble aussi fou qu’elle.

Leur folie va les rapprocher et donner lieu au film. Mais ça ne s’arrête pas là. En effet, The Joker : Folie à deux est une sorte de comédie musicale où les protagonistes poussent la chansonnette.

Le film est présenté lors de la Mostra de Venise (du 28 août au 7 septembre 2024) où il ne reçoit pas l’accueil escompté. Dans la foulée, il sort au cinéma, où les critiques le plombent. Étonnant vu les premiers avis récupérés après la projection-test.

Ainsi, le jour de la sortie, le film ne réalise que 37.8millions de dollars, un piètre résultat pour un film de cette envergure et surtout moins de la moitié de ce que Joker avait réalisé.

Les projections de la Warner indiquaient que le film réaliserait sans doute entre 50 et 60 millions de dollars aux USA et environ 215 millions à l’international. Ce qui aurait permis de rattraper les coûts du film (200 millions de dollars) et de la publicité réalisée autour (100 millions).

Au final, un mois après sa sortie, le film est très loin d’atteindre les projections.

La faute sans doute à de très mauvaises critiques. Ainsi, non seulement Rotten Tomatoes lui donne à peine un 33 %, alors que Joker avait gagné 68 %, mais CinemaScore lui administre un D après le lancement à Venise (le pire score pour un film issu d’une licence de super-héros), le mettant dans de très mauvaises conditions pour sa sortie officielle.

Le film n’a pas non plus trouvé son public, trop orienté sur la romance entre le Joker et Harley sur fond de comédie musicale. Un genre étrange qui semble ne parler à personne en particulier. D’ailleurs, initialement, Todd Philipps et Joaquin Phoenix n’étaient pas désireux de réaliser une suite et pensaient plutôt envoyer le personnage à Broadway.

Le public a sans doute également été déçu de ne pas retrouver le Joker, habituel ennemi de Batman, dans ce personnage fou à lier.

Le résultat final de ce flop phénoménal, c’est que Warner a décidé d’abréger les souffrances du film et de la retirer des salles obscures afin de le propulser à la vente en DVD / Blu-ray / 4K dès le début du mois de décembre. Il suivra ensuite sur les plateformes de streaming (en France, il faudra compter avec la chronologie des médias avant de le voir apparaître sur Max).

Il est cependant possible que le film se rattrape aux Oscars, grâce aux performances de ses deux acteurs principaux. Il retrouverait ainsi une deuxième vie.