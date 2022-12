The Last of Us : la série HBO ne sera pas aussi violente que les jeux vidéo

Les jeux de la série The Last of Us sont réputés pour leur violence et les scènes gores avec les Infectés, mais la série HBO n’ira pas aussi loin. Neil Druckmann qui est le co-président de Naughty Dog a confirmé que la série ne sera pas aussi violente que les jeux vidéo.

C’est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction des fans de la série de jeux vidéo The Last of Us. Si vous n’avez encore jamais eu l’occasion de jouer à The Last of Us qui arrivera bientôt sur PC, il faut savoir que ce sont des jeux d’action et d’horreur. Certaines scènes sont donc parfois gores et particulièrement violentes.

The Last of Us © HBO

Avec The Last of Us, le studio Naughty Dog a misé sur le réalisme avec des scènes impressionnantes de combat contre les Infectés. En tout cas, nous avons maintenant la confirmation que la série HBO adaptée du jeu vidéo à succès ne sera pas aussi violente.

La série The Last of Us sera moins violente pour que les spectateurs se connectent plus facilement à l’histoire

Dans une interview accordée à SFX Magazine, Neil Druckmann qui est aussi le cocréateur de la série a expliqué la différence entre la violence dans les jeux et à la télévision. Dans les jeux, il a déclaré que : « nous avons besoin d’une certaine quantité d’action ou de violence que nous pourrions utiliser pour les mécaniques de jeu afin que vous puissiez vous connecter avec Joel ». L’objectif est effectivement que les joueurs puissent voir le monde de The Last of Us à travers les yeux de Joel Miller qui est le personnage principal. D’ailleurs, Neil Druckmann a récemment dévoilé une photo de Joel et sa fille Sarah dans la série.

En ce qui concerne la série, la production a préféré atténuer la violence de The Last of Us afin que les téléspectateurs se connectent mieux à l’histoire. Ils seront ainsi moins effrayés par ce qu’ils voient à l’écran. Neil Druckmann a précisé que le cocréateur Craig Mazin et les responsables de HBO voulaient supprimer la violence « sauf pour l’essentiel ». En clair, The Last of Us ne sera pas une série d’horreur qui terrorisera les spectateurs. Tandis que l’extrême violence dans les jeux vidéo aide les joueurs à se connecter plus facilement aux personnages, Neil Druckmann a expliqué que ce n’est pas la même chose pour la télévision qui est un média passif.

La série HBO The Last of Us sera diffusée à partir du 15 janvier 2023 sur HBO Max aux États-Unis. Le service de streaming n’est pas encore disponible en France et nous ne savons pas encore quelle chaîne française diffusera la série. Il faudra donc encore patienter avant de connaître la date de sortie de la série en France.

Source : DualSHOCKERS