The Last of Us : la série dévoile une photo de Joel et sa fille lors de la fameuse intro

Neil Druckman, le créateur des jeux vidéo The Last of Us, vient de dévoiler une nouvelle image de la série. Il s’agit de Joel Miller accompagné de sa fille, Sarah, que l’on voit dans la fameuse scène d’introduction du premier jeu. Sarah sera jouée par Nico Parker, Joel par Pedro Pascal.

Joel (Pedro Pascal) et Sarah (Nico Parker) © HBO

Neil Druckman, le père de la franchise, vient de partager une nouvelle image de la série The Last of Us qui met Joel et sa fille Sarah, jouée par Nico Parker, à l’honneur. Situés dans un futur dystopique, les jeux vidéo de la franchise ont été acclamés par la critique pour leur nature immersive et leurs explorations approfondies de personnages, tous aussi complexes qu’imparfaits.

L’adaptation très attendue du jeu vidéo chez HBO met en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie, un couple improbable traversant ensemble une amérique post-apocalyptique. Les supports marketing publiés jusqu’à présent pour la série ont dévoilé une adaptation extrêmement fidèle aux jeux, ce qui est bon signe.

The Last of Us : enfin une image de Joel et Sarah

Attention aux spoilers.

Très tôt dans le jeu vidéo, l’infection fongique qui finira par provoquer l’apocalypse commence à se propager à un rythme rapide, provoquant le chaos alors que la communauté cherche à se protéger des personnes infectées et à prévenir l’épidémie.

Bien que Joel et Sarah, sa fille, soient capables d’échapper aux personnes infectées, un soldat reçoit finalement l’ordre de leur tirer dessus afin de contenir l’infection. Il tire une fois avant que le frère de Joel, Tommy (joué par Gabriel Luna dans la série HBO) ne le tue, mais le mal est fait et Sarah meurt dans les bras de Joel malgré sa tentative de la sauver. Il s’agit de l’une des scènes les plus poignantes de la franchise.

Ce passage est essentiel puisque la perte de sa fille fait de Joel le personnage qu’il est dans les jeux vidéo et définit sa relation avec Ellie. Les jeux reposent en soi sur la relation entre Joel et Ellie et se déroule deux décennies après la mort de Sarah ; la perte de sa fille marque de façon permanente le caractère de Joel. La série HBO pourrait amener le personnage de Sarah un peu plus loin, en incorporant plus de flashbacks du temps de Joel avec sa fille par exemple, afin d’étoffer son personnage et de faire ressentir encore plus lourdement l’impact de sa perte aux téléspectateurs.

Rappelons que la série est attendue le 15 janvier 2023 sur HBO. Vous pouvez voir la bande-annonce de The Last of Us juste ici.