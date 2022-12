The Last of Us : le célèbre jeu vidéo vient enfin d’être annoncé sur PC

Après de très longues années d’attente pour les joueurs PC (près de 9 ans, tout de même), The Last of Us trouve enfin son chemin vers Steam et l’Epic Games Store. Le port PC du remake a été annoncé pour mars 2023 lors des Game Awards qui se sont déroulés hier.

The Last of Us Part I Remake sort sur PC © Naughty Dog

C’est lors des Game Awards 2022 qu’une toute nouvelle bande-annonce du jeu à succès de Naughty Dog, The Last of Us Part I, a été diffusée. Alors que le remake du jeu est actuellement disponible sur PlayStation 5, l’un des jeux vidéo les plus appréciés de tous les temps arrive enfin en version PC.

The Last of Us sort sur PC : tout ce que l’on sait

Selon la bande-annonce, The Last of Us Part I sortira sur PC le 3 mars 2023. À ce stade, peu d’éléments sont connus à son sujet, si ce n’est que les fonctionnalités supplémentaires dont bénéficie son homologue sur PlayStation 5 devraient être présentes. Notamment la résolution 4K à 60 FPS, de nouveaux modes, y compris un mode photo, ainsi que des options d’accessibilité améliorées.

Il est possible de préacheter le jeu dès aujourd’hui sur Steam et sur l’Epic Games Store. Le titre coûte 59,99 euros sur les deux plateformes. Les pré-commandes vous permettront d’obtenir des objets exclusifs pour améliorer les compétences ou l’arsenal.

Une courte bande-annonce a été publiée pour coïncider avec le début des précommandes, qui, entre autres, se concentre sur certaines citations de presse positives basées sur la version PS5 du titre. Elle tombe également à point nommé puisqu’une véritable bande-annonce pour la série The Last of Us a été dévoilée il y a quelques jours.

Le développement de ce port sur PC a donné aux créateurs l’opportunité « d’ouvrir le jeu d’une nouvelle manière », selon le directeur du jeu, Matthew Gallant. On peut désormais s’attendre à ce que The Last of Us Part II, qui n’est jusqu’à présent sorti qu’en version PS4 et sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité, sorte un jour sur PC.