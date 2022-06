The Last of Us : le remake sortira le 2 septembre sur PS5 et plus tard sur PC

Le remake de The Last of Us a enfin une date de sortie. Naughty Dog vient d’annoncer que le remake sortira le 2 septembre 2022 sur PS5. Il est aussi en cours de développement pour PC, mais nous n’avons pas encore de date plus précise.

Le studio Naughty Dog a officialisé le remake de The Last of Us à l’occasion du Summer Game Fest 2022. La date de sortie du jeu a même fuité juste avant l’annonce de Naughty Dog. Le remake de The Last of Us sortira le 2 septembre 2022 sur PS5. Les développeurs ont précisé que le jeu est « entièrement reconstruit pour la console PlayStation 5 ».

Remake de The Last of Us Part I – Crédit : Naughty Dog

Sorti en 2013 sur PlayStation 3, The Last of Us a lancé la célèbre franchise postapocalyptique avec les deux personnages emblématiques Joel et Ellie. Aujourd’hui encore, The Last of Us est considéré comme l’une des meilleures exclusivités de la PlayStation. Le deuxième opus est sorti 3 ans plus tard, en 2020, sur PS4. Le troisième titre n’a pas encore été annoncé, mais Naughty Dog va lancer un remake et un jeu multijoueur comme on s’y attendait.

Le portage PC du remake de The Last of Us est en cours de développement

Naughty Dog a dévoilé lors du Summer Game Fest 2022 le premier trailer du remake de The Last of Us. Le studio en a aussi profité pour annoncer qu’un portage PC est en cours de développement. Nous n’avons cependant pas encore de date plus précise. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le remake du jeu de survival horror promet des visuels améliorés avec des textures plus fines et des jeux de lumière retravaillés.

The Last of Us pour PS5 est déjà disponible en précommande sur PlayStation Direct aux États-Unis. Il est listé à 69,99 $ pour l’édition standard et à 99,99 $ pour l’édition Firefly, mais celle-ci est déjà en rupture de stock. Elle comprend notamment un steelbook et les comics The Last of Us : American Dreams.

Enfin, le standalone multijoueur de The Last of Us a aussi été annoncé. Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations. Naughty Dog a précisé que le jeu se déroulera dans une nouvelle partie des États-Unis. Il aura ses propres personnages et sa propre histoire. Il ne faut pas non plus oublier la série The Last of Us de HBO attendue pour 2023. D’ailleurs, l’iconique duo Joel et Ellie incarnés respectivement par Pedro Pascal et Bella Ramsey a été dévoilé dans une photo volée du tournage.

