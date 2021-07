The Last of Us Part 2 : Ellie est incapable de détruire une PS3

Si dans The Last of Us Part 2, Ellie peut détruire beaucoup d’éléments du décor, c’est une autre histoire lorsqu’il s’agit d’une console de Sony.

The Last of Us Part 2 est le dernier né de Naughty Dog. Une franchise ayant convaincu des millions de joueurs dans le monde en seulement deux épisodes. Une série est désormais sur les rails chez HBO et promet d’être contemplative. Et si The Last of Us a pu voir le jour, c’est notamment grâce à Sony. Les deux titres sont des exclusivités de la PlayStation alors autant dire que la console fait figure d’intouchable… Surtout dans le second opus. Sur Reddit, un utilisateur a découvert qu’il est impossible de tirer sur la PS3. Ellie bloque simplement alors que les autres éléments du décor peuvent être shootés. Un détail amusant lorsque l’on sait que le premier The Last of Us est sorti sur cette console.

Essayez de tirer sur une PS3 : ça ne marche pas !

Dans The Last of Us Part 2, il est possible de tirer dans des éléments du décor. Et donc, comme tout bon jeu de notre génération, détruire, endommager des objets placés là par les développeurs. Mais lorsqu’il s’agit d’une console de Sony, éditeur du jeu et grand mécène du studio, l’histoire est un peu différente.

Car comme l’a remarqué un utilisateur de Reddit, tirer sur une PS3 est simplement impossible ! Et la machine n’est pas la seule concernée. Ellie ne peut pas détruire la PS Vita de Whitney un peu plus tard dans le jeu.

Les éléments importants ne peuvent pas être détruits

On imagine que cette incapacité d’Ellie à détruire une PS3 découle d’une envie de Sony concernant la représentation de ses produits. Comme le remarque un autre internaute, The Last of Us Part 2 empêche plus généralement de détruire des éléments importants. Il est impossible d’endommager les objets se trouvant dans la synagogue de Seattle.

Ce mécanisme s’apparente à celui utilisé pour vous empêcher de tuer les personnages importants, désactivant le tir allié.

The Last of Part Part 2 a été un énorme succès à son lancement en 2020 malgré certains joueurs déçus par l’orientation du jeu. Il s’agit d’une exclusivité PS4 mais depuis disponible sur PS5 avec la rétrocompatibilité. Grâce à un récent correctif, le titre peut désormais tourner en 60 FPS sur la nouvelle console de Sony.

Source : CBR