Série The Last of Us : le duo Joel et Ellie dévoilé dans une photo touchante

Pedro Pascal et Bella Ramsey incarnent respectivement Joel et Ellie dans la série The Last of Us. Un duo iconique que l’on a pu enfin observer de face grâce à une photo volée.

Ellie et Joel – Crédits : Naughty Dog / @HBOsTheLastofUs

Parmi les duos les plus emblématiques de l’industrie vidéoludique, Ellie et Joel trônent en bonne place. Le binôme à l’oeuvre dans le jeu The Last of Us aura le droit prochainement à sa série HBO. Pedro Pascal incarnera le survivant aussi costaud que bourru tandis que Bella Ramsey enfilera le costume d’Ellie. De quoi faire frétiller d’impatience les fans de la franchise qui sont curieux de voir comment la relation puissante entre les deux personnages in game sera retranscrite en live-action.

Le programme devrait rester fidèle au jeu source tout en prenant quelques libertés narratives. On peut d’ailleurs voir que certaines séquences seront identiques comme quand Ellie ouvre la porte à Joel en se faufilant par un passage escarpé. Alors que HBO a seulement publié une photo montrant les deux acolytes de dos, le compte Twitter @HBOsTheLastofUs vient de partager un cliché qui n’a pas manqué d’émouvoir les joueurs.

À lire > La série The Last of Us « ne sera pas le nouveau Game of Thrones », selon HBO

The Last of Us : Joel et Ellie, une relation forte

Et pour cause, celui-ci montre Ramsey et Pascal sur le plateau de tournage, la première citée posant sa tête sur l’épaule du second. Une photo où l’on sent totalement l’alchimie à l’oeuvre entre les deux acteurs. Au premier plan, on remarque qu’un membre de l’équipe pianote sur son téléphone. Ce cliché a-t-il ainsi été capturé entre deux prises ? Difficile à dire. Quoi qu’il en soit, la pose et l’expression faciale des deux acteurs correspondent en tout point à nos attentes : une relation père-fille qui se noue alors que l’humanité s’étiole.

I want to live in this photo 🫠



📸 jaimep007 #thelastofus pic.twitter.com/hJV87KSb4z — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) June 8, 2022

On peut compter sur l’immense talent de ces deux pointures pour rendre une belle copie de cette série créée par Craig Mazin et Neil Druckmann. Comme Pedro Pascal l’explique, la série The Last of Us devrait contenter autant les aficionados que les néophytes. « Neil Druckmann a conçu les jeux mais Craig Mazin les aime beaucoup. C’est donc fait pour les amateurs. Il y a une narration très intense pour les spectateurs peut-être moins familiers ».

La série pourrait débarquer début 2021 sur HBO, d’après Kantamir Balagov, réalisateur du premier épisode.