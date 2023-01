The Last of Us : pas de 4K pour la série en France

Ne vous attendez malheureusement pas à regarder The Last of Us en 4K en France. Même si Amazon Prime Video a obtenu les droits de diffusion de la série HBO, les téléspectateurs français ne pourront pas en prendre plein les yeux.

Le premier épisode de la série The Last of Us est disponible sur Amazon Prime Video depuis hier, lundi 16 janvier. C’est une excellente nouvelle pour les fans qui attendaient avec incertitude la série en France. On rappelle qu’elle est diffusée sur HBO aux États-Unis, mais le contrat entre HBO et OCS pour la diffusion des séries en France vient de se terminer. En tout cas, l’arrivée de The Last of Us sur Prime Video est accompagnée d’une mauvaise nouvelle. La série adaptée du célèbre jeu vidéo de survie et d’horreur n’est pas disponible en 4K UHD en France.

The Last of Us © HBO

Sur HBO Max aux États-Unis, The Last of Us est pourtant bien diffusée en 4K UHD. En France, Prime Video ne propose qu’un flux 1080p, rien de plus. Nous n’avons pas non plus le droit à une version HDR ou Dolby Vision. Les téléspectateurs français devront donc se contenter du strict minimum pour regarder The Last of Us en France.

The Last of Us est diffusée en 1080p sur Amazon Prime Video en France avec seulement deux langues disponibles

Pourquoi la série post-apocalyptique n’a-t-elle pas eu droit au même traitement de faveur en France ? Difficile à dire, mais les fans français peuvent au moins la regarder légalement. Il y a seulement quelques jours, on ne savait même pas encore qui obtiendrait les droits de diffusion rapidement, donc c’est déjà mieux que rien.

En ce qui concerne l’audio, Prime Video propose le Dolby Digital Plus (E-AC3) pour la VO et la VF, mais sans Atmos. Même sur HBO Max, la série est proposée avec des pistes Dolby Digital Plus (E-AC3) avec Dolby Atmos.

On remarque d’ailleurs aussi que Prime Video propose très peu de choix pour The Last of Us. La série est uniquement disponible en deux langues (anglais et français) avec deux options de sous-titres, anglais et français également. Il n’y a pas non plus d’audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes. Compte tenu de l’excellent lancement de The Last of Us aux États-Unis qui a fait planter les serveurs de HBO Max, on s’attendait aussi à un lancement dans de meilleures conditions en France. Il faudra néanmoins se contenter du 1080p pour le moment.

Source : Prime Video