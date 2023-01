Game of Thrones, True Detective… 64 séries ne sont plus accessibles légalement en France

Le contrat entre HBO et OCS est arrivé à expiration. Conséquence funeste pour les abonnés, nombre de séries ont disparu du catalogue. Dans l’attente d’un repreneur, The Wire, Game of Thrones, Watchmen ou encore Sex & The City ne peuvent plus être lancées sur une plateforme de streaming légale.

GoT a quitté le catalogue d’OCS © HBO

Game of Thrones, Sex & The City,The Wire… OCS brillait grâce son catalogue de séries truffées d’exclusivités HBO. Mais depuis quelques jours, les abonnés font grise mine. Et pour cause, le contrat entre la plateforme et Warner Bros Discovery est arrivé à son terme. Initialement, ce non-renouvellement devait permettre de propulser la plateforme HBO Max dans nos contrées. Mais le lancement du service ne surviendra pas avant 2024.

Résultat des courses, toutes les séries ayant plus de deux ans ont déserté le catalogue depuis le 1er janvier. Les programmes les plus récents ne sont ainsi pas concernés. Il est toujours possible de visionner House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, The White Lotus ou encore Lovecraft Country. En revanche, de nombreuses séries cultes sont désormais inaccessibles au grand dam des abonnés.

Quelles sont les 64 séries qui ont été supprimées du catalogue d’OCS ?

Black Lady Sketch Show

Animals

Angels in America

Barry (saisons 1-2)

Boardwalk Empire

Band of Brothers

Big Love

Bored to Death

Big Little Lies

Carnivale

Chernobyl

Camping

Crashing

De la Terre à la Lune

Divorce

En Analyse (saisons 1-3)

Enlightened

Entourage

Euphoria (saison 1)

Girls

Getting On

Game of Thrones

Gentleman Jack (saison 1)

Hung

Hight Maintenance (saisons 1-3)

His Dark Materials (saison 1)

Here and Now

Hello Ladies (intégrale)

Insecure (saisons 1-3)

Los Espookys (saison 1)

L’enfer du Pacifique

Larry et son nombril (saisons 1-9)

Luck

Looking

Les Soprano

Mrs. Fletcher (saison 1)

Milred Piece

Room 104 (saisons 1-3)

Rome

Succession (saison 1-2)

Sharp Objects (saison 1)

Sally4Ever

Show me A Hero

Six Feet Under

The Wire

Sex & The City

Silicon Valley

Spawn

The Righteous Gemstones (saison 1)

The Deuce

True Detective

The Night Of

The Jinx

The Newsroom

Togetherness

The Knick

Tell Me You Love Me

True Blood

The Brink

Treme

Vinyl

Veep

Vice Principals

Westworld (saisons 1-2)

Watchmen

Reste désormais à savoir si un diffuseur va réussir à s’offrir les droits de ces séries en France. Il se murmure que Canal Plus pourrait être ce fameux repreneur. Les tractations sont toutefois complexes et ne devraient pas accoucher d’un accord de sitôt. En attendant, les abonnés sont privés de leurs contenus fétiches.