The Last of Us arrive en France sur Prime Video et vous n’avez pas à payer plus

C’est officiel, Prime Video récupère The Last of Us ! Mais ce n’est pas tout car Amazon s’empare du catalogue HBO au passage. Voici ce qu’il faut savoir de ce grand changement pour les spectateurs français.

Les séries HBO ne peuvent plus être vues en France ! OCS et la chaîne câblée ont mis un terme à leur deal après plusieurs années de partenariat. Mais alors qu’on attendait un repreneur dans les semaines à venir, un nouveau contrat a été signé plus vite que prévu en France. Prime Video récupère les programmes HBO et même The Last of Us qui sera disponible sans surcoût. Voici ce que l’on sait.

Où voir The Last of Us en France ?

Et pour "The Last of Us"… ce sera dès le 16 janvier, sans surcoût. pic.twitter.com/zNl4KPx3CA — SOFILM (@So_Film) January 12, 2023

Première bonne nouvelle et pas des moindres. The Last of Us débute sa diffusion sur Prime Video à partir du 16 janvier en France et sans surcoût ! De quoi faire plaisir à ceux qui n’avaient pas forcément envie de souscrire au Pass Warner. Car c’est à travers cette formule que le catalogue HBO va être accessible en France depuis le service de streaming d’Amazon.

Selon le communiqué de la Warner, le Pass Warner « inclura tout HBO et les 12 chaînes de Warner Bros. Discovery sur abonnement payant ». Parmi les chaînes proposées, on trouve CNN, Adult Swim, Cartoon Network ou encore Eurosport.

Il faudra donc souscrire au Pass Warner, qui arrive en mars 2023 sans précision du prix, pour accéder à House of the Dragon, Game of Thrones, The Wire, Les Sopranos et toutes les autres séries HBO à venir.

Prime Video frappe un grand coup

En nouant un deal avec la Warner, Amazon frappe un grand coup. Aux USA, la major propose ses programmes via HBO Max. En France, Prime Video a donc un avantage certain sur ses concurrents comme Netflix ou Disney+. Si ces services cartonnent, Amazon a tout de même de solides atouts avec les séries HBO saluées dans le monde entier.

Il s’agit d’autant plus d’un coup de maître qu’en proposant The Last of Us à sa sortie et sans surcoût, Prime Video rassure les fans qui craignaient de ne pas pouvoir y accéder légalement. Depuis plusieurs semaines, le doute subsistait à propos d’une sortie de la série sur notre territoire. Du moins en même temps que sa diffusion US. Les spectateurs peuvent souffler !