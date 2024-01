The Last of Us : Pedro Pascal s’est cassé le bras, la saison 2 retardée ?

Pedro Pascal s’est cassé le bras gauche en chutant dans les escaliers de son domicile. Il est ainsi apparu avec un bras en écharpe lors de la cérémonie des Golden Globes. Une blessure qui pourrait retarder le tournage de la saison 2 de The Last of Us programmé pour février.

Alors que le tournage de la saison 2 de The Last of Us est censé débuter très prochainement, Pedro Pascal s’est rappelé à notre bon souvenir. L’interprète de Joel s’est rendu à la 81e édition des Golden Globes dans une tenue pour le moins particulière. L’acteur avait en effet le bras en écharpe, suscitant la curiosité des journalistes présents sur place.

Interrogé par AP, le comédien a expliqué qu’il s’était blessé en faisant une chute. “Soyez prudents ! Cela peut arriver à tout le monde”, a ajouté Pascal avant de tourner les talons. Auprès de Variety, l’acteur a été un peu plus bavard, confiant être tombé dans les escaliers du domicile familial. Il devrait subir une intervention dans le courant du mois de janvier. Et espère pouvoir être d’attaque pour le tournage de la saison 2 de The Last of Us programmé pour mi-février.

"It can happen to anybody."



Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI — The Associated Press (@AP) January 8, 2024

The Last of Us : Pedro Pascal sera-t-il rétabli à temps pour le tournage ?

HBO retient évidemment son souffle alors que la production a été déjà été retardée en raison de la grève des scénaristes. Un retard supplémentaire serait forcément un coup dur alors que le second acte de The Last of Us n’arrivera pas avant 2025. Si Pascal n’est pas prêt le jour J, la production pourrait toutefois faire appel à son doubleur pour tourner certaines séquences. Denton Edge avait déjà été mobilisé pour tourner certaines scènes périlleuses de la saison 1 de la série (chute de cheval, projections, combats).

Quoi qu’il en soit, il faudra patienter longtemps avant de pouvoir goûter à la seconde salve d’épisodes. Si la saison 2 reprendra en partie la trame de The Last of Us Part II, des scènes coupées du jeu seront également introduites dans la série. “Pour vous donner un avant-goût, je dirais qu’il y au moins un élément des niveaux abandonnés qui sera inclus dans la série”, indique Neil Druckmann.

