The Last of Us saison 2 : cette scène terrible du jeu sera dans la série, cet indice ne trompe pas

La scène la plus marquante de The Last of Us Part II sera probablement adaptée à l’identique dans la saison 2 de la série télévisée. La production aurait déjà prévu le lieu de tournage de cette séquence bouleversante du jeu vidéo.

En plus d’être une licence de jeu vidéo culte, The Last of Us fait partie des meilleures séries TV de tous les temps comme le prouvent ses évaluations sur Rotten Tomatoes. Après une première saison marquante, des millions de téléspectateurs attendent avec impatience la saison 2 du show, qui adaptera une partie de The Last of Us 2.

À quel point la série télé s’éloignera de l’œuvre originale ? Voilà la question que de nombreuses personnes se posent. Un nouvel indice laisse penser qu’une scène mythique de The Last of Us sera bien présente dans la saison 2 du programme de HBO.

ATTENTION : si vous n’avez jamais joué à The Last of Us Part II, les prochaines lignes contiennent un spoiler majeur sur le scénario du jeu de Naughty Dog.

Cette scène tragique du jeu devrait être adaptée dans la saison 2 de The Last of Us

La scène la plus marquante de The Last of Us Part 2 intervient au tout début de l’aventure. Alors que Joel et Tommy proposent leur aide à un groupe de survivants rencontré un peu plus tôt, ils se retrouvent encerclés par ces derniers dans une petite pièce à l’intérieur d’un chalet.

Abby, considérée comme la leader du groupe et ses alliés, reconnaissent les deux frères et notamment Joel, responsable de la mort de son père. Elle se venge et bat à mort le personnage principal du premier The Last of Us avec un club de golf, sous les yeux d’Ellie.

Est-ce que les téléspectateurs (re)vivront cette séquence bouleversante dans la saison 2 de The Last of Us ? Il y a de grandes chances que oui. Sur X, le compte The Last of Us News indique que la production aurait récemment loué un chalet près d’un terrain de golf dans la commune de Mission, au Canada. L’endroit ressemble fortement au théâtre du drame de The Last of Us Part II.

The production crew reportedly rented a property in Mission, BC, near a golf course, to film scenes for #TheLastofUs Season 2 👀 pic.twitter.com/YzfBM9GCTU — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 5, 2024

Bien sûr, rien ne permet encore d’affirmer que Joel, incarné par Pedro Pascal dans la série The Last of Us, disparaîtra dans la saison 2. Peut-être que les producteurs Neil Druckmann et Craig Mazin réservent une surprise aux fans et que la scène prendra finalement un tournant inattendu, laissant la vie sauve au papa de la défunte Sarah.

L’an dernier, Pedro Pascal estimait que cela « n’aurait pas de sens d’avoir si fidèlement suivi le premier jeu jusqu’à maintenant pour ensuite s’écarter considérablement du chemin ». De son côté, Bella Ramsay se disait « émotionnellement prête » à voir le personnage incarné par son acolyte disparaître.

Neil Druckmann, showrunner de la série et réalisateur de la licence de jeu vidéo, reste aussi particulièrement mystérieux sur cette séquence et l’ensemble de la saison 2. Craig Mazin assurait qu’ils n’avaient pas peur de tuer des personnages, mais qu’ils ne se sentaient pas non plus contraints de suivre fidèlement l’histoire du jeu. Les fans n’auront le fin mot de l’histoire qu’au moment de la sortie de la saison 2 de The Last of Us, dont le casting se précise.