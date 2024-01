The Last of Us : voici l’acteur qui incarnera Jesse dans la saison 2

La saison 2 de The Last of Us introduira une flopée de nouveaux personnages. Après Abby, nous savons désormais quel acteur aura la charge d’incarner le personnage de Jesse. Il s’agira de Young Mazino, connu pour son rôle de Paul Cho dans la série Beef.

HBO va relancer les hostilités. Retardé par la grève des scénaristes et des acteurs, le tournage de la saison 2 de The Last of Us devrait débuter dans le courant du mois de février. Il est donc normal que les langues se délient sur la teneur du casting qui introduira de nouveaux acteurs pour donner la réplique à Pedro Pascal et Bella Ramsey.

L’actrice Kaitlyn Dever se chargera ainsi de camper le rôle d’Abby, un personnage central de l’intrigue du jeu The Last of Us part II qui servira de matériel source à la série. D’autres protagonistes seront également introduits dont Jesse. Il s’agit d’un habitant de Jackson, la communauté gérée par Tommy et Maria où Joel et Ellie ont trouvé refuge. Dans le jeu, il viendra prêter main forte à Ellie et Dina (son ex-petite amie) au cours de leur périple semé de multiples dangers.

The Last of Us : Young Mazino incarnera Jesse dans la saison 2

Important dans l’intrigue, Jesse sera joué par Christopher Young Kim, plus connu sous le nom de scène de Young Mazino. L’acteur américain de 32 ans est notamment célèbre pour son rôle de Paul Cho dans la série Netflix Beef. Les deux showrunners Craig Mazin et Neil Druckmann se sont félicités de ce renfort : “Young Mazino est l’un de ces rares acteurs qui apparaissent comme une évidence dès qu’on les voit. Nous avons beaucoup de chance de l’avoir, et nous avons hâte que le public puisse le voir briller dans notre série”.

Pour rappel, voici le casting connu à ce jour pour la saison 2 de The Last of Us.

Pedro Pascal : Joel Miller

: Joel Miller Bella Ramsey : Ellie Williams

: Ellie Williams Gabriel Luna : Tommy Miller

: Tommy Miller Rutina Wesley : Maria Miller

: Maria Miller Kaitlyn Dever : Abby Anderson

: Abby Anderson Young Mazino : Jesse

Reste désormais à savoir qui incarneront les autres personnages prévus pour la saison 2 à l’instar de Dina, Lev, Yara, Jesse, Owen et Isaac. Si l’entrée en production est imminente, The Last of Us ne reviendra pas sur nos écrans avant 2025.