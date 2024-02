The Mandalorian : Carl Weathers est mort, le monde du cinéma rend hommage à l’acteur

Carl Weathers dans le rôle de Greef Karga © Disney

Carl Weathers s’est éteint ce jeudi 1er février à l’âge de 76 ans. Le légendaire acteur incarnait Greef Karga dans la série The Mandalorian (bientôt remplacée par des films), rôle pour lequel il avait été nominé pour un Emmy en 2021 dans la catégorie “Meilleur acteur invité”. Acteur prolifique et diversifié, il avait également à son actif des dizaines d’autres films et de séries télévisées, parmi lesquelles :

Predator

Rocky

Toy Story

Arrested Development

Deadline publié un communiqué de la famille Weathers, confirmant son décès :

Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès de Carl Weathers. Il est mort paisiblement dans son sommeil jeudi 1er février 2024… Carl était un être humain exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire. Par ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et aux sports, il a laissé une marque indélébile et est reconnu dans le monde entier et à travers les générations. Il était un frère, un père, un grand-père, un partenaire et un ami bien-aimé.

Carl Weathers avait commencé sa carrière dans l’équipe de football américain de son université, où il avait obtenu un master en théâtre. Il avait d’abord signé avec la NFL en 1970 avant de se retirer quatre ans plus tard pour devenir acteur à temps plein. Après quelques seconds rôles, il atteint la célébrité pour son rôle dans le premier film Rocky (1976).

Schwarzenegger et Stallone rendent hommage à Carl Weathers

Dans ce film, il incarnait Apollo Creed, le rival de Sylverster Stallone. Le succès foudroyant du film à sa sortie dans les salles mène au développement des trois films suivants, qui voient le retour de Carl Weathers dans ces films incontournables des années 80. Hier, Sylvester Stallone a partagé un témoignage émouvant, soulignant à quel point son rival dans Rocky avait eu un impact positif au début de sa carrière dans le cinéma.

Sly Stallone’s tribute to Carl Weathers on insta. 🥺



Ok, i’m off to cry. Night x pic.twitter.com/CEDfyU5gcK — Emma (@WhatTheForkLads) February 3, 2024

Après les films Rocky, s’ensuivent plusieurs rôles dans des films d’action pour Carl Weathers. Dans cette riche filmographie, il avait aussi partagé l’affiche avec Arnold Schwarzenegger en 1987 dans Predator. Il y incarnait Al Dillon, un agent de la CIA et ancien compagnon de Schwarzie au Vietnam, qui tombe victime du Predator, un alien surpuissant équipé de technologies de science fiction.

Arnold Schwarzenegger rend hommage à Carl Weathers sur Instagram

L’ancien gouverneur de Californie a voulu rendre hommage à Carl Weathers, avec qui il avait partagé cette poignée de main désormais légendaire (voir ci-dessous). Dans un post sur Instagram montrant une affiche de Predator, Arnold Schwarzenegger déclare solennellement : “Carl Weathers sera toujours une légende. […] Il me manquera.”