The Mandalorian : la saison 4 serait annulée, des films pourraient remplacer la série

Le rapport d’un média très sérieux annonce que la saison 4 de The Mandalorian serait annulée et transformée en saga cinématographique. Lucasfilm pourrait prendre cette décision si le film The Mandalorian & Grogu est un succès.

© Lucasfilm

TL;DR Selon un rapport du Hollywood Reporter, la saison 4 pourrait être annulée et remplacée par une saga cinématographique

Cette décision radicale serait prise si le film annoncé The Mandalorian & Grogu est un succès

Les fans de Star Wars attendent la saison 4 de The Mandalorian depuis un moment. Il faut dire que parmi toutes les séries Disney+ basées sur l’univers, c’est la plus populaire ! Sauf que selon Heat Vision du célèbre Hollywood Reporter, ces futurs épisodes seraient tout simplement annulés pour être remplacés par le film. On fait le point.

Si le film est un succès, la série deviendra une saga cinématographique

Que se passe-t-il chez Lucasfilm ? Les plans sont peu clairs et tout a été chamboulé après l’échec de Solo : A Star Wars Story, deuxième spin-off sur les trois annoncés, qui clôturera ce projet face à la réception très froide. Plusieurs longs-métrages sont annoncés ici et là puis ne font plus parler d’eux, seul le futur film signant le retour de Rey donne des nouvelles.

The Mandalorian n’échappe pas à ces chamboulements puisque selon le Hollywood Reporter, la saison 4 pourrait être annulée. Au lieu de cela, Lucasfilm se concentrerait sur le long-métrage The Mandalorian & Grogu qui a été annoncé avec une première image. À l’origine, la production prévoyait que les nouveaux épisodes soient diffusés avant que la grève historique frappe Hollywood.

Dans le rapport, on apprend que “ce qu’il adviendra de la saison 4 n’est pas clair” et que “ce n’est pas acquis”. Selon le Hollywood Reporter, si le film The Mandalorian & Grogu est un succès, cela “conduira à ce que la prochaine phase de l’histoire de Mando soit une suite cinématographique”.

Pour résumer : le film décidera de l’avenir de The Mandalorian selon la réception critique et commerciale. La série pourrait laisser place à une saga cinématographique à la place de la saison 4. Lucasfilm a comme but d’offrir rapidement du contenu Star Wars à ses fans. La production de The Mandalorian & Grogu débutant cette année, on peut s’attendre à une sortie au cinéma pour 2025.

Que sait-on déjà de The Mandalorian & Grogu ?

Pour le moment, on ne sait rien de The Mandalorian & Grogu si ce n’est qu’il sera réalisé par Jon Favreau, également producteur. Kathleen Kennedy et Dave Filoni, dirigeant de Lucasfilms, produisent également ce long-métrage. Le mystère reste entier à propos de l’intrigue de ce film qui a été officialisé dans un communiqué de la filiale de Disney.