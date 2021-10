Rocky IV Director’s Cut : la version longue événement sort le 12 novembre

Sylvester Stallone, lui-même, s’est remonté les manches pour nous préparer la nouvelle version de Rocky IV. Elle a pour titre Rocky IV. Drago : The Ultimate Director’s Cut. Avec plus de 40 minutes d’ajouts, les innombrables fans devraient en avoir pour leur argent. Stallone, qui semble avoir bien pris le temps de travailler cette nouvelle sortie, nous promet une version totalement inédite du combat entre Apollo et Drago. Le robot de Paulie, Sico, va quant à lui disparaitre . Mais ce n’est pas tout. D’autres très nombreux ajouts, encore secrets, sont à attendre.

Extrait de Rocky IV – Crédit : United Artists, Metro-Goldwyn-Mayer, Chartoff-Winkler Productions

La bande-annonce est déjà disponible. Si sa réception par les fans est positive, elle nous suggère aussi que le personnage d’Ivan Drago devrait être maintenant mieux développé. Personnage monolithique dans la première version, nous pouvons, dans la vidéo, le voir parler de lui-même. Les fans ont grandi, et un peu de profondeur ajoutée à cet épisode et ses personnages devrait être appréciée. Bien que culte, Rocky IV a souvent reçu les plus mauvaises critiques.

Rocky IV, l’opus le plus rentable de la franchise

Avec 127,8 millions de dollars de recettes aux États-Unis, 300,4 millions de dollars dans le monde, pour un budget de 28 millions de dollars, Rocky IV est le plus rentable de toute la série. Cette franchise est, avec Rambo, le plus grand succès de Sylvester Stallone. Notons également que pour sa sortie, Rocky IV Director’s Cut sera accompagné par un documentaire. Keep Punching : The Present Meets the Past.

Sylvester Stallone, maintenant âgé de 75 ans, n’a pas fini de faire parler de lui. Il travaille déjà sur un prequel de la série Rocky. Récemment c’est aussi une suite de démolition Man dont il a confirmé le projet. Et comme cela ne suffisait pas, il sera à l’affiche du prochain suicide Squad .

Source : YouTube