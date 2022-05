The Mandalorian : la saison 4 est déjà en développement, confirme Jon Favreau

La saison 4 de The Mandalorian est en cours de développement chez Disney. La troisième saison n’arrivera pas avant l’année prochaine, mais le créateur et showrunner Jon Favreau est déjà en train d’écrire le scénario de la saison 4.

La saison 3 de The Mandalorian est attendue pour février 2023, mais la saison 4 est déjà en cours de développement. Jon Favreau, le créateur de la série dans l’univers de Star Wars, l’a lui-même confirmé. Il a révélé lors d’une interview qu’il est en train d’écrire la quatrième saison de la série Disney+ à succès.

The Mandalorian – Crédit : Disney+

L’évènement Star Wars Celebration organisé la semaine dernière a été l’occasion de faire le plein d’annonces Star Wars. En plus de la date de sortie de la saison 3 de The Mandalorian, on a pu découvrir la bande-annonce très sombre du jeu Star Wars Jedi : Survivor attendu pour 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC. On a aussi vu le trailer de la série Star Wars : Ahsoka qui confirme la présence de personnages de Star Wars Rebels, la série d’animation. D’ailleurs, Ahsoka sera diffusée en 2023 sur Disney+ comme la saison 3 de The Mandalorian.

L’écriture de la saison 4 de The Mandalorian est en cours

Au cours du Star Wars Celebration, Jon Favreau est revenu sur la création de The Mandalorian. Pour lui, la réalisation de cette série est un « rêve devenu réalité ». Il a aussi révélé que la saison 4 est déjà en cours d’écriture. « Avec la télévision, nous avons beaucoup de chance de ne pas avoir à précipiter les choses en une heure et demie, voire deux heures. Nous apprenons à raconter des histoires lentement. Alors maintenant, comme Dave Filoni qui est en train de faire Ahsoka, cela m’informe beaucoup pour l’écriture que je fais pour The Mandalorian saison 4 », a ajouté Jon Favreau.

Le créateur de The Mandalorian a également expliqué que le développement des mini-séries Star Wars se déroulant au cours de la même période permet de déboucher sur d’autres histoires pour compléter l’univers. « Au fur et à mesure que nous commençons à raconter des histoires, ces histoires prennent leur propre vie et elles ont des trajectoires. Et puis, à mesure que ces trajectoires commencent à se croiser de manière organique, des histoires plus grandes avec plus de personnages commencent à avoir plus de sens », a-t-il précisé.

Enfin, Jon Favreau n’a pas donné plus de détails sur la saison 4 de The Mandalorian. Celle-ci n’est pas encore près d’arriver étant donné que la saison 3 ne sortira pas avant le début de l’année prochaine. Actuellement, le tournage de la troisième saison est terminé et les épisodes sont entrés en phase de postproduction. Plus que quelques mois à patienter avant de retrouver les aventures de Bébé Yoda alias Grogu et Din Djarin.

