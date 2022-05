Ahsoka : son trailer confirme la présence de personnages de Star Wars Rebels

Le trailer d’Ahsoka, avec Rosario Dawson, vient d’être révélé à la Star Wars Celebration. Les fans présents ont pu découvrir un certain nombre de personnages de la série qui sera diffusée en 2023.

Révélé en exclusivité au Centre de Convention d’Anaheim, l’extrait a ravi l’audience. Natasha Liu Bordizzo incarnera Sabine Wren, un personnage déjà présent dans la série Star Wars Rebels. L’actrice était sur scène aux côtés de nombreuses autres célébrités.

Ahsoka Thano © Disney+

Rosario Dawson vient d’achever sa troisième semaine de tournage, qui a commencé le 9 mai 2022 (le jour de son anniversaire). La série, qui sera diffusée sur Disney+, est écrite par Dave Filoni. Ahsoka Tano est apparue pour la première fois en 2008 dans Star Wars: The Clone Wars. Elle est rapidement devenue très populaire auprès du public .

Ashley Eckstein a prêté de nombreuses fois sa voix au personnage d’Ahsoka, notamment dans la série animée Star Wars Rebels. Ce n’est que dans la deuxième saison de The Mandalorian que Rosario Dawson est apparue pour la première fois à l’écran dans la peau du jedi. Elle avait d’ailleurs, à la surprise générale, refusé de former Grogu dans la même saison.

Disney+ entretient le suspense sur les futures autres co-stars d’Ahsoka

Le tournage étant toujours en cours, on peut comprendre que les responsables Disney+ choisissent avec parcimonie les informations à publier. L’extrait était bref et l’on a pu voir Ahsoka Tano dans un vaisseau spatial ainsi que la photo de Hera Syndulla de dos, capitaine du Ghost. Cela n’a pas permis d’identifier l’actrice qui l’incarnera.

Natasha Liu Bordizzo, en tant que Sabine Wren, a aussi été vue contemplant une fresque dessinée de la scène de fin de Star Wars Rebels. Sur cette image dessinée on peut, entre autres, voir Ezra Bridger et en conclure sa future présence dans la série. On ne peut cependant toujours pas identifier quel sera l’acteur qui reprendra ce rôle.

On peut s’attendre à voir la présence d’un autre personnage important dérivant de la série animée. Il s’agit du Grand Admiral Thrawn, un méchant oublié de la galaxie Star Wars. Mais, il en est de même pour celui-ci, nous devrons encore attendre un peu plus avant de connaître le nom de l’acteur qui lui prêtera ses traits.

Source : Screenrant