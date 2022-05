Star Wars Jedi : Survivor se dévoile dans une bande-annonce très sombre, sortie en 2023

Développé par la même équipe de Respawn que Fallen Order, Jedi Survivor débute après les événements du premier jeu, qui se terminait par la fuite de Cal devant Dark Vador après avoir saboté un complot impérial. Ce saut dans le temps verra un Cal Jedi plus aguerri en train de se battre à l’apogée de la puissance de l’Empire.

Star Wars Jedi : Survivor – Crédit : EA

La première bande-annonce de Star Wars Jedi : Survivor a été présentée dans le cadre de la Star Wars Celebration. La suite du jeu Star Wars Fallen Order de Respawn, acclamé par la critique, devrait sortir en 2023. Pour rappel, le droïde de Fallen Order avait même récemment eu droit à son propre set Lego.

La bande-annonce de Jedi Survivor montre Cal fixant à une personne flottant dans une cuve bacta, entrecoupée de plans de combats au sabre laser et d’une vue de son vaisseau, le Mantis, écrasé sur un monde désertique. Un narrateur Pau’an s’interroge sur le caractère désespéré de la situation de Cal, tout en se demandant quelle sera sa prochaine action.

Quand se déroulera ce nouveau jeu dans l’univers Star Wars ?

Le jeu d’action à la troisième personne Fallen Order se déroulait entre La Revanche des Sith et Un Nouvel Espoir, et suivait un padawan survivant, Cal Kestis, et son équipage. Ce nouvel opus reprend cinq ans après le jeu original, avec Cal Kestis apparemment au plus bas après une défaite contre un seigneur sith. Son sabre laser étant tombé entre de mauvaises mains, il devra reprendre l’entraînement des Jedi pour étendre ses pouvoirs et récupérer son sabre laser, tout en affrontant l’Empire et d’autres forces criminelles dans la galaxie.

Respawn prévoit une sortie en 2023 pour Star Wars Jedi : Survivor sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC. Il est bon de noter qu’aucune plateforme de cloud gaming, que ce soit Stadia, GeForce Now ou encore Luna ne sont mentionnées ici. Cependant, puisque Fallen Order était bien sorti sur Stadia, on imagine que ce nouvel opus pourrait lui aussi arriver sur la plateforme de Google plus tard. En attendant, vous pouvez vous replonger dans l’univers de Star Wars avec la série Obi-Wan Kenobi, actuellement sur Disney+, ou avec la prochaine série Andor, dont la première bande-annonce a déjà été dévoilée.