The Mandalorian : la saison 3 arrive en février 2023

L’annonce de la sortie de la saison 3 de The Mandalorian était attendue avec impatience par les fans. Disney et Lucasfilm ont profité du rassemblement Star Wars Celebration qui se tient du 26 au 29 mai pour dévoiler la date de sortie de la prochaine saison de la série Star Wars. Non, la saison 3 ne sortira pas bientôt comme l’acteur Giancarlo Esposito qui interprète Moff Gidon l’avait teasé. La saison 3 de The Mandalorian arrivera en février 2023 sur Disney+.

Grogu dans The Mandalorian – Crédit : Disney+

Disney n’a pas communiqué de date plus précise pour la prochaine saison de la série à succès. Celle-ci est d’ailleurs encore plutôt mystérieuse. Peu de détails ont été partagés sur la saison 3. On sait qu’elle se déroulera après les évènements de la série Le Livre de Boba Fett. Les fans attendent de savoir ce qu’il va advenir de Grogu après qu’il ait quitté Luke Skywalker pour rejoindre son père adoptif dans l’épisode 7 du Livre de Boba Fett.

Din Djarin et Grogu seront de retour l’année prochaine dans The Mandalorian

Disney et Lucasfilm ont aussi partagé une image teaser de la saison 3 de The Mandalorian. Din Djarin interprété par Pedro Pascal et Grogu alias Bébé Yoda sont au centre de cette image. Il faudra évidemment encore patienter avant de découvrir la bande-annonce et le synopsis officiel.

The Mandalorian and Grogu continue their journey in Season 3 of #TheMandalorian, streaming February 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GXPfUIugNp — Star Wars (@starwars) May 26, 2022

Au niveau du casting, Carl Weathers sera de retour dans son rôle de Greef Karga et Giancarlo Esposito interprètera à nouveau Moff Gideon. L’acteur Christopher Lloyd fera également une apparition, mais nous ne savons pas encore qui sera son personnage.

Depuis la première saison en 2019, The Mandalorian est rapidement devenue la série phare de Disney+. L’adorable Bébé Yoda avec lequel George Lucas avait un problème a immédiatement conquis le cœur des fans. Aujourd’hui, Disney+ s’est spécialisé dans les séries Star Wars avec une multitude de mini-séries prévues pour la plateforme de streaming. D’ailleurs, Obi-Wan Kenobi sort aujourd’hui sur Disney+ avec plusieurs personnages comme Obi-Wan, Dark Vador, Luke Skywalker, Palpatine, Yoda, le commandant Cody, Hondo Ohnaka, Qui-Gon Jinn et bien d’autres.

Source : CBR