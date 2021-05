The Mandalorian : le caméo de Luke Skywalker meilleur moment de télévision de l’année ?

Les BAFTA Television Awards, cérémonie récompensant les programmes télévisés en Grande-Bretagne, inclue une catégorie laissant carte blanche au public. Il s’agit du « Must-see moment » de l’année, autrement dit du moment de télévision le plus incontournable. The Mandalorian fait partie des nominés, grâce au caméo surprise de Luke Skywalker.

Mark Hamill dans The Mandalorian saison 2 – Crédit : Lucasfilm

Dans l’épisode final de la saison 2, Luke fait un retour triomphal en venant sauver Din Djarin et ses alliés. Il emporte avec lui Grogu, qu’il va entraîner à devenir un vrai Jedi. Pendant tout le tournage, et jusqu’à la diffusion de ce dernier chapitre, Lucasfilm a réussi à garder ce caméo totalement secret. Aucune fuite ne l’avait annoncé, rendant l’apparition de Mark Hamill encore plus jouissive pour les fans de Star Wars.

Mark Hamill invite les fans à voter pour The Mandalorian

Cette nomination aux BAFTA est donc incontestablement méritée. Et Mark Hamill rêve de voir son caméo récompensé. Il a publié un message sur Twitter invitant les fans à voter pour cette séquence de The Mandalorian. « Ce serait un honneur si les fans choisissaient l’apparence surprise de Luke pour venir chercher Grogu comme moment Must-See. », écrit-il dans son tweet.

Les shows en compétition avec The Mandalorian dans cette catégorie sont Bridgerton, Gogglebox, Britain’s Got Talent, EastEnders, et Nigella’s Cook, Eat, Repeat. Star Wars a sans doute une communauté de fans plus vaste et plus internationale que la plupart de ces séries ou émissions. Luke Skywalker semble donc avoir toutes ses chances.

Ce caméo a été un moment très marquant pour Mark Hamill, qui a fait ses adieux à Star Wars après L’Ascension de Skywalker. Après la diffusion de l’épisode, l’acteur avait adressé un message de remerciement aux showrunners de The Mandalorian Jon Favreau et Dave Filoni. Il semble donc peu probable que Luke soit au casting de la saison 3, mais celle-ci réserve sans doute bien d’autres surprises. The Mandalorian sera de retour à Noël prochain sur Disney+.

