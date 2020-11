The Mandalorian : le Chapitre 11 remet en question le code de conduite de Din Djarin

The Mandalorian nous en a dévoilé un peu plus sur la culture mandalorienne. La rencontre avec Bo-Katan et ses alliés pourrait bien bouleverser toutes les croyances de Din Djarin.

Dans le Chapitre 11 de The Mandalorian, Din Djarin fait la rencontre de Ko-Katan, qui apparait pour la première fois en live-action dans l’univers Star Wars. L’occasion pour le chasseur de primes de faire quelques découvertes sur le code de conduite mandalorien qui lui a été inculqué depuis l’enfance.

Mando rencontre Bo-Katan – Crédit : Lucasfilm/Disney+

Suite à la bataille de Mandalore, les mandaloriens ont décidé d’adopter des règles strictes pour se protéger. Parmi elles, celle de porter constamment le fameux casque. Toute sa vie, Din Djarin a grandi et vécu en pensant que le retirer aller à l’encontre du code mandalorien. Pourtant, plusieurs de ses congénères ont été vus sans leur casque.

Dans le Chapitre 11, Bo-Katan et ses deux alliés retirent d’ailleurs leur casque aussitôt leur première bataille terminée. L’héritière de Mandalore appartient en effet à un clan différent de celui de Din Djarin. Le héros suit depuis toujours les préceptes plus radicaux de la Death Watch. Mando comprend alors qu’il existe plusieurs aspects à la culture mandalorienne. Le chasseur de primes semble s’ouvrir à cette vision différente du code. Il partage même un repas avec Bo-Katan et ses amis et se joint à eux dans leur mission en échange d’une information précieuse.

Din Djarin prêt à suivre une autre « Voie » ?

Cette rencontre devrait certainement faire réfléchir Din Djarin sur sa manière de suivre « la Voie ». Depuis la saison 1, Mando refuse systématiquement de retirer son casque. Il n’accepte de montrer son visage qu’en cas d’extrême urgence, comme on a pu le voir dans le Chapitre 8 dans lequel il autorise le droïde IG-11 à le soigner. Après avoir appris la vérité sur l’approche très extrémiste du code suivi par son clan, Din Djarin pourrait bien devenir plus souple, et retirer son casque plus souvent.

Le chasseur de primes pourrait d’ailleurs bien recroiser le chemin de Bo-Katan et sa troupe. Les deux mandaloriens ont en effet un ennemi commun, le mystérieux grand méchant Moff Gideon. L’héritère de Mandalore est en effet à la recherche du Sabre Noir, que l’on a découvert entre les mains de l’officier impérial dans l’épisode final de la saison 1. L’actrice Katee Sackhoff (Bo-Katan) a d’ailleurs promis que l’on découvrirait enfin comment Moff Gideon a obtenu la légendaire arme mandalorienne. Din Djarin devrait également bientôt faire une autre rencontre très attendue. Celle d’Ahsoka Tano, qui sera incarnée par l’actrice Rosario Dawson.

Source : Comic Book