The Mandalorian : l’armure originale de Din Djarin était très différente

L’armure du héros de la série Star Wars The Mandalorian devait initialement être beaucoup plus sobre et légère, rendant le chasseur de primes plus vulnérable, révèle un des designers de Lucasfilm.

Alors que la très attendue saison 2 de The Mandalorian vient de commencer sur Disney+, un des premiers concept arts vient de faire surface sur la toile. Celui-ci dévoile le design original prévu pour le héros Din Djarin.

La nouvelle armure de Din Djarin – Crédit : Lucasfilm – Disney+

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, l’allure de Mando devait être à l’origine beaucoup plus sobre et épurée. Sur ce dessin, Din Djarin ne porte pas de véritable armure. Seuls son casque et ses petites épaulettes permettent de reconnaître qu’il s’agit bien d’un mandalorien. Le reste de sa tenue semble être constituée d’une simple combinaison en tissu.

Un des premiers design de Djin Djarin – Crédit : Brian Matyas

L’idée, explique l’artiste Brian Matyas, était de faire évoluer ce look au fil de l’histoire. Les scénaristes avaient en effet prévu que Din Djarin récupère des éléments de son armure tout au long de la saison. C’est pourquoi Matyas a opté pour un design « déconstruit », explique-t-il. L’idée de faire évoluer le costume a bien été conservée. Dans l’épisode 3 de la saison 1, Din Djarin rend en effet visite à l’armurière qui lui confectionne une nouvelle armure et une cuirasse en beskar. Mais ce relooking a lieu suite aux dommages subis par l’armure existante du chasseur de primes. Mando n’étant pas un débutant, il aurait été étrange qu’il commence la saison avec un équipement aussi léger que celui imaginé par ce concept art.

The Mandalorian de retour sur Disney+

Le chasseur des primes a fait son grand retour sur Disney+ vendredi dernier. Malgré un Bébé Yoda un peu absent, ce premier épisode promet déjà une saison 2 palpitante. La fin de ce chapitre 9 a réservé en outre une belle surprise aux fans de Star Wars. Un visage familier a en effet fait son apparition. Son retour dans The Mandalorian est encore entouré de mystère, mais on ne tardera pas à en savoir plus. Cette année, la diffusion de la série sera ininterrompue. Un nouvel épisode sortira donc chaque vendredi sur Disney+, jusqu’au chapitre final prévu pour le 18 décembre.

Source : We got this covered