The Mandalorian : excellente nouvelle pour la saison 4 de la série Star Wars !

Retardé par la grève des acteurs et de scénaristes, le tournage de The Mandalorian va enfin pouvoir démarrer. Plusieurs sources affirment que la production de la saison 4 débutera début février. Après les prises de vues et la postproduction, la série devrait sortir dans le courant de l’année 2025.

Dans la saison 3 de The Mandalorian, Din Djarin et Grogu ont eu du pain sur la planche, entre la reconquête de Mandalore, la réunification des tribus et la menace persistante de Moff Gideon. Pour rappel, les épisodes ont été diffusés au compte-gouttes à partir du 1er mars 2023. Après plusieurs mois d’incertitude, les fans se demandent logiquement où en est le chantier de la saison 4. Bonne nouvelle, les choses sérieuses vont enfin pouvoir démarrer.

Le tournage devait débuter en septembre dernier mais c’était sans compter sur la grève des acteurs et des scénaristes. Alors que le mouvement social est terminé, Bespin Bulletin révèle que les caméras vont se remettre à tourner très prochainement. Citant deux sources, le site affirme que la production allait commencer début février 2024.

Cela colle aux dernières déclarations de la doublure de Pedro Pascal. Brendan Wayne avait indiqué il y a quelques semaines que la préproduction s’était intensifiée, estimant que le tournage allait débuter début 2024.

Si l’équipe reste sur les mêmes standards que pour la saison 3, le tournage pourrait s’étaler sur six mois. Mais quid de la date de sortie de la série Star Wars ? Malgré le retard pris, Disney prévoirait toujours de sortir son programme phare en 2025. Au lieu d’arriver en début d’année comme c’était pressenti, le quatrième acte risque plutôt de sortir à l’été 2025. Tout dépendra du temps que prendra la postproduction.

Pour patienter, les fans de Star Wars auront de quoi manger. Ils pourront notamment se rabattre sur les séries The Acolyte et Skeleton Crew qui feront leurs premiers pas en 2024. En revanche, la saison 2 d’Andor risque d’être seulement diffusée en 2025, probablement avant la saison 4 de The Mandalorian. Une fois que celle-ci sera bouclée, Lucasfilm et Disney lanceront le chantier du film de Dave Filoni qui donnera un point final au MandoVerse.