The Mandalorian : une scène de bataille fuite durant le tournage de la saison 3

La saison 3 de la série The Mandalorian est sans aucun doute la plus attendue de la galaxie Star Wars, aux côtés du Livre de Boba Fett qui sortira en décembre, et de la future série Obi-Wan Kenobi, dont les six épisodes sont prévus en 2022.

75 acteurs recrutés localement pour une scène de bataille épique sur la saison 3 de The Mandalorian

The Mandalorian Saison 3 vient tout juste de commencer à être produite que de nombreuses révélations ont été diffusées par le fandom de Star Wars, dont l’impatience les encourage à spéculer sur l’intrigue de cette saison très attendue. La première saison avait affolé les fans avec l’apparition surprise de Bébé Yoda, qui a très vite trouvé sa place dans le club très fermé des personnages iconiques de la galaxie Star Wars.

On a appris également tout récemment que Lucy Lawless, qui jouera Cara Dune dans la troisième saison de The Mandalorian, a dû abandonner un projet Star Wars secret pour remplacer l’actrice Gina Carano au pied levé. Cette fois, c’est directement sur le tournage de la saison 3 que les informations ont été dévoilées, puisque des fans de la communauté, recrutés comme figurants, ont révélé que la production recherchait activement 75 acteurs pour jouer une bataille épique.

La scène pourrait être liée à la reconquête du trône de Mandalore par Din Djarin, le héros principal de la série

D’après Making Star Wars, la saison 3 de The Mandalorian promet une scène de bataille épique avec cette armée de 75 soldats casqués. Des acteurs recrutés localement incarneront les Mandaloriens, tandis que les membres du fandom, qui ne sont pas acteurs professionnels, figureront en arrière-plan. Les acteurs jouant les soldats de Mandalore échangeront leurs armures pour varier les tenues à l’écran – et multiplier artificiellement le nombre de belligérants montrés durant la bataille.

L’avantage cinématographique du crédo de Mandalore, c’est que lorsqu’un acteur est casqué, impossible en effet de savoir s’il joue un, deux, ou dix Mandaloriens. Les armures seront très variées, d’après les échantillons que les fans ont pu voir, loin du costume de Din Djarin en acier de Beskar. Quant à l’épisode de la saison 3 de The Mandalorian durant lequel sera diffusée la bataille, rien n’a fuité pour le moment. Making Star Wars soupçonne fortement que Din Djarin va appeler à l’aide ses congénères pour l’aider à reconquérir le trône de Mandalore.

La saison 3 de The Mandalorian, avec Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin, et probablement Grogu (alias Bébé Yoda), sera diffusée sur Disney+ fin 2022.

