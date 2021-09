The Mandalorian : l’Armurière mandalorienne devait mourir dans la saison 1

L’actrice de l’armurière de la série Disney+ The Mandalorian a déclaré que son personnage devait initialement trouver la mort dans la saison 1.

The Mandalorian n’est plus à présenter. La série Disney+ a connu un succès phénoménal, si bien que Disney nous prépare pléthore de séries à venir. Alors que la saison 3 est attendue de pied ferme par les fans, l’actrice de l’Armurière mandalorienne nous apprend que le personnage devait initialement mourir dans la saison 1.

L’Armurière mandalorienne dans The Mandalorian. Crédit : Lucasfilm/Disney+

L’armurière joue un rôle important dans la série. Elle fait partie du groupe de mandaloriens qui réside dans les tréfonds de Nevarro, dans la Bordure Extérieure. L’Armurière est en charge de forger les armures pour les Héritiers de la Death Watch, qui suivent rigoureusement les préceptes de la Voie.

L’Armurière de The Mandalorian sauvée par Jon Favreau, retour à prévoir dans la saison 3 ?

A la fin de la saison 1, lorsque Gideon met la ville à sac, l’Armurière est restée en arrière pour récupérer du matériel. Elle a d’ailleurs permis à Din Djarin et à ses compagnons de s’enfuir. C’est alors qu’elle aurait initialement dû mourir.

C’est en tout cas ce qu’a confié Emily Swallow, interprète du personnage. « On était préparé pour ça ! Jon Favreau m’a dit qu’il avait écrit à l’origine qu’elle s’était sacrifiée et que c’était la fin de l’Armurière. Et puis il a changé d’avis », a-t-elle déclaré.

Un choix qui laisse donc place à un potentiel retour de l’Armurière, qui n’est pas réapparue depuis la saison 1. La mission que l’Armurière à confié à Din Djarin est terminée depuis la fin de la saison 2. Ce dernier a en effet remis Grogu, alias Bébé Yoda, à Luke Skywalker dans un final épique. Il semblerait donc naturel que Din Djarin retourne rendre visite à l’Armurière.

De plus, The Mandalorian nous a habitué à faire revenir des personnages phares de la saga. On pense notamment à Boba Fett, réapparu pour reprendre son armure à Din Djarin, mais également Ahsoka. Les deux personnages recevront d’ailleurs leur propre spin-off sur Disney+. Le Livre de Boba Fett est prévu pour cette fin d’année, alors que la série Ahsoka pourrait arriver en 2022. Les fans de Star Wars ne risquent pas de manquer de contenu dans les prochaines années.

Source : screenrant.com