The Mandalorian : le gameplay du jeu dans l’univers de Star Wars fuite en vidéo

Le jeu basé sur la série The Mandalorian de Disney+ n’est pas encore confirmé, mais une vidéo de son gameplay a déjà fuité sur la toile. On y voit Din Djarin évoluer dans le niveau du « chapitre 4 » en se débarrassant des stormtroopers sur son chemin.

L’adaptation de la série Disney+ The Mandalorian en jeu refait parler d’elle. Il y a quelques mois, un insider affirmait que le jeu dans l’univers de Star Wars était en développement. Maintenant, une nouvelle vidéo de ce qui paraît être un jeu The Mandalorian a fuité sur la toile. Elle a été partagée sur YouTube où elle a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de vues.

The Mandalorian – Crédits : Lucasfilm / Disney+

Mis à part cette vidéo qui nous plonge dans l’univers de The Mandalorian tel que nous le connaissons pendant 4 minutes, nous n’avons pas d’informations supplémentaires sur le jeu vidéo tant attendu par les fans de Star Wars. Néanmoins, la vidéo révèle suffisamment de détails pour donner une idée générale de ce jeu de tir à la troisième personne en développement.

Le jeu reprendrait l’histoire de la série The Mandalorian avec plusieurs chapitres

La vidéo commence dans le menu principal du jeu. Bébé Yoda qui préfère être appelé Grogu tient le pommeau de vitesse argenté du Razor Crest dans sa main droite. Le joueur charge ensuite le dernier checkpoint du chapitre 4 appelé « The Escape ». L’écran de chargement se lance avec un artwork, des astuces et des informations complémentaires sur le lore. Quelques secondes plus tard, le chapitre 4 du jeu démarre avec Din Djarin dans un ascenseur.

Le joueur progresse ensuite dans le niveau en décimant tous les stormtroopers qui l’attaquent avec son fameux pistolet blaster IB-94. Après la phase de combat, le joueur sélectionne le grappin pour rejoindre l’autre côté du niveau. À en croire le menu de sélection du grappin, Le Mandalorien dispose également d’un lance-flammes et d’un jetpack.

En tout cas, le développement du jeu The Mandalorian semble avoir bien avancé. Néanmoins, il ne faut probablement pas s’attendre à une sortie prochaine. Nous ne savons même pas s’il sortira à temps pour la saison 3 de The Mandalorian sur Disney+ qui a été repoussée à 2022, au moins. En plus du jeu The Mandalorian, un autre jeu sur la Haute République serait également en préparation et il pourrait s’agir d’un MMO.

Source : CBR