The Mandalorian : la remplaçante de Gina Carano a dû annuler un autre projet Star Wars

Lucy Lawless (à gauche) remplacera Gina Carano (à droite) pour le rôle de Cara Dune dans la saison 3 de The Mandalorian (Crédits photo : Rex/Getty/Lucasfilm/Disney)

En février dernier, l’actrice Gina Carano, qui joue le shérif rebelle Cara Dune dans la série Star Wars : The Mandalorian, a fait une déclaration malvenue sur les réseaux sociaux, en comparant le traitement du parti Républicain à celui des Juifs pendant l’Holocauste. Les fans de la série ont aussitôt lancé une campagne #FireGinaCarano contre l’actrice, ouvertement conservatrice, qui a donc été exclue de la saison 3 de The Mandalorian, dont le tournage a débuté cet été.

The Mandalorian : Gina Carano remplacée par Lucy Lawless suite à ses propos « odieux et inacceptables »

Plusieurs autres stars de la série avaient pris la défense de Gina Carano, notamment Bill Burr (qui joue Migs Mayfeld) et Emily Swallow. Cette dernière actrice joue l’Armurier, un personnage casqué qui devait mourir dans la saison 1. Mais la réaction de LucasFilm, qui produit la série de l’univers Star Wars, a en revanche été beaucoup plus tranchée : face aux messages « odieux et inacceptables » publiés par Gina Carano, celle-ci « n’est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir. »

Suite à l’éviction de Gina Carano, c’est Lucy Lawless, la star de Xena : Princesse guerrière, qui a obtenu le rôle de Cara Dune dans les prochaines saisons de The Mandalorian. L’actrice remplaçante vient cependant de révéler une confidence au journal anglais Metro : « J’étais déjà en pourparlers avec LucasFilm pour quelque chose d’autre en rapport avec Star Wars. »

Lucy Lawless a perdu « un autre projet Star Wars » secret en remplaçant Gina Carano dans The Mandalorian

Lucy Lawless ne précise pas quel est ce « quelque chose d’autre ». Elle affirme cependant que « les retombées du licenciement de Gina Carano dans The Mandalorian ont indirectement nui » à son propre projet Star Wars mystérieux. Pour résumer, le fait de remplacer Cara Dune l’a disqualifiée pour jouer dans un autre projet de série ou de film Star Wars.

Lucy Lawless a également évoqué la pression exercée par les fans de The Mandalorian pour qu’elle remplace Gina Carano dans le rôle de Cara Dune. Ce remplacement « aurait pu me nuire d’une certaine manière, parce que LucasFilm n’aurait pas pu m’embaucher sans que cela passe pour de la complaisance », regrette Lawless. « Je ne fais que supposer, je n’en sais rien. Mais en un sens, c’est peut-être contre-productif. Parce que si la production se plie aux exigences d’un groupe de fans, comment pourra-t-elle se plier à celles des autres ? »

« Sur le moment, j’ai pensé qu’on m’avait choisie pour des raisons politiques » a déclaré Lucy Lawless

« Mais le monde est ainsi fait et les fans ont fait ce choix par amour, et je les remercie pour leur fidélité à mon égard », a continué Lucy Lawless. « Cette décision ne m’a pas fait souffrir, mais sur le moment, j’ai pensé que j’avais été choisie pour des raisons politiques, et pas pour mon talent d’actrice. »

La date de diffusion de la saison 3 de The Mandalorian, dans laquelle jouera Lucy Lawless, n’est pas encore connue. En revanche, le spin-off Le Livre de Boba Fett, l’autre chasseur de primes casqué et mythique de Star Wars, sortira le 29 décembre, vient tout juste de révéler Disney+.

Source : Metro UK