The Rock souhaite un bon anniversaire à sa fan de 102 ans !

Dwayne Johnson, ou plutôt The Rock, c’est aujourd’hui le plus populaire des acteurs. Des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, des millions de dollars au box-office et tout autant de projets. Le prochain en date ? Black Adam, production DC Comics et antagoniste de Shazam. Et si l’homme profite d’une telle popularité, c’est notamment pour son physique incroyable même si les blessures arrivent. Sans oublier que The Rock profite d’un énorme capital sympathie auprès de ses fans. Et sur Twitter, l’acteur prouve une nouvelle fois qu’il apprécie sa communauté. Ce dernier souhaite un bon anniversaire à Marie Grover, 102 ans.

The Rock parle de la vidéo la plus spéciale de sa vie

When she turned 100, I started singing Happy Birthday to Grandma Grover. Today she’s 102 years old 🎂 🎉 and this has become one of myFAVORITE things to do. And she sang back to me!! 🎶☺️

I wish I still had my grandma, but I do have her! Enjoy your birthday! ❤️

Love, your Rock 💪🏾 pic.twitter.com/BgmcAYaQCO — Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2021

The Rock souhaitait déjà un joyeux centenaire à Marie Grover en 2019. Deux ans plus tard, la femme est toujours présente et l’acteur perpétue cette tradition avec une vidéo. Vidéo dans laquelle Dwayne Johnson l’appelle « Grand-mère Grover », chantant une sérénade sur l’air du fameux Happy Birthday.

Dans cette vidéo, The Rock lui envoie des baisers virtuels.

C’est une vidéo très spéciale destinée à une dame très, très spéciale. C’est la plus spéciale des vidéos que je vais faire cette année. Probablement la plus spéciale de toute ma vie. Cette dame spéciale va avoir 102 alors avec tout l’amour et l’énergie que j’ai, c’est un plaisir pour moi [de souhaiter un bon anniversaire]. – The Rock

Dwayne Johnson profite de cette vidéo pour exprimer la place spéciale qu’a la femme dans son cœur. « Joyeux anniversaire Grand-mère Grover, c’est ton Rock, le seul et unique. Je n’ai pas oublié ton anniversaire, je ne pouvais pas l’oublier. Je t’aime, nous t’aimons, l’Amérique t’aime, le monde entier t’aime » s’exclame l’acteur. Ce dernier ajoute « Tu es si forte, tu es si belle (…) Je n’ai pas de grand-mère, j’aimerais en avoir une, mais je t’ai toi, tu es ma grand-mère ».

Marie Grover a répondu au message de Dwayne Johnson avec une chanson ! Une journée unique pour une fan unique.

Source : WGTC