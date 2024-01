Tom’s Guide vous souhaite une bonne année 2024 !

Toute l’équipe de Tom’s Guide vous souhaite une bonne et heureuse année 2024 ! Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d’année, et que vous êtes prêts à découvrir les innovations qui vont marquer cette nouvelle année.

Chères lectrices, chers lecteurs de Tom’s Guide, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2024 ! Nous espérons que vous avez bien profité des fêtes de fin d’année, et que vous êtes prêts à découvrir les innovations qui vont changer votre quotidien.

Car l’année 2024 risque d’être chargée en nouveautés. Côté jeux vidéo, on attend de pied ferme des informations sur la Nintendo Switch 2, sur STALKER 2 ou FF7 Rebirth, pour ne citer qu’eux. Côté smartphones, on a hâte de découvrir les prochains iPhone 16 et, bientôt, les nouveaux Galaxy S24. Vu le nombre de belles choses qui arrivent, nous continuerons de faire notre maximum pour vous informer sur les nouvelles technologies, les jeux vidéo et la culture pop, nos trois pêchés mignons.

N’oubliez pas que Tom’s Guide, c’est aussi, et depuis plus de 20 ans, une communauté de passionnés, qui échangent leurs avis, leurs expériences et leurs conseils sur le forum (désormais migré sur Discord), les réseaux sociaux et en espace commentaires. Nous vous invitons donc à nous rejoindre, à nous poser vos questions, à nous faire part de vos suggestions, à nous donner votre avis ou simplement à venir discuter avec nous sur notre Discord, sur Facebook, Twitter et notre Instagram !

Bonne année à tous !