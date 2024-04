The Rogue Prince of Persia : un nouveau jeu annoncé par les développeurs de Dead Cells, ça promet

Le studio Evil Empire, derrière le succès de Dead Cells, s’attaque à la célèbre franchise Prince of Persia avec un nouveau jeu en accès anticipé dès le 14 mai. The Rogue Prince of Persia proposera une expérience de plateforme effrénée et généré aléatoirement, où la mort n’est que le début d’une nouvelle tentative.

The Rogue Prince of Persia

Avis aux amateurs de plateforme et de défi : Ubisoft vient de lever le voile sur un nouveau jeu Prince of Persia, et celui-ci risque de vous surprendre. Exit le jeu d’action-aventure traditionnel, place à un roguelike trépidant développé par Evil Empire, le studio derrière le populaire Dead Cells.

Le Prince de Perse se réinvente en roguelike

Baptisé The Rogue Prince of Persia, ce titre proposera une toute nouvelle approche de la franchise. Oublié, le prince que l’on connaissait, vous incarnerez cette fois-ci un nouveau héros face à une double menace : une invasion de Huns et un chaman aux pouvoirs maléfiques. Préparez-vous à mourir… et à recommencer.

Dans la plus pure tradition des roguelike, la mort fera en effet partie intégrante du gameplay. Chaque fois que vous succomberez, un objet magique nommé Bola vous ramènera à la vie dans un endroit sûr. Le niveau entier sera alors entièrement re-généré grâce à la génération procédurale, garantissant une expérience de jeu unique à chaque tentative.

Heureusement, vous ne serez pas démuni pour affronter ces dangers. Le platforming rapide et fluide sera au cœur de l’expérience, sublimé par l’agilité du Prince capable de courir sur les murs pour atteindre des zones cachées ou déchaîner des attaques acrobatiques. L’arsenal à votre disposition sera varié, allant des dagues et de l’arc aux boucliers et au grappin.

En explorant les niveaux générés aléatoirement, vous découvrirez de nouvelles armes, des bibelots aux effets spéciaux et pourrez les améliorer pour créer votre propre style de jeu. Au fil de vos morts et de vos tentatives, vous croiserez également de nouveaux personnages et apprendrez des secrets sur l’histoire, vous rapprochant pas à pas de la libération de la Perse de l’invasion Hunnique et de votre statut de héros.

The Rogue Prince of Persia débarquera en accès anticipé sur Steam (PC donc) dès le 14 mai prochain. Les développeurs prévoient de proposer par la suite du contenu supplémentaire comprenant de l’histoire, des niveaux et d’autres éléments de gameplay. Une sortie sur d’autres plateformes est également envisagée pour la version finale du jeu.

Cette annonce intervient peu de temps après la sortie acclamée de Prince of Persia: The Lost Crown, un jeu d’aventure Metroidvania développé en interne par Ubisoft. Le Prince de Perse semble donc connaître un regain d’intérêt, et The Rogue Prince of Persia promet une expérience originale et pleine de défis pour les amateurs du genre et de la franchise.