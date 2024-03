Les meilleurs jeux vidéo 2024 : la liste des titres les plus attendus par les joueurs

© Square Enix, SEGA, Konami

2023 restera certainement pour beaucoup de joueurs une des plus belles années du jeu vidéo en termes de sorties marquantes. Bien sûr, impossible de ne pas citer d’emblée Baldur’s Gate 3, élu meilleur jeu de l’année lors des Game Awards en décembre dernier.

2024 ne devrait pas laisser le temps aux gamers de se montrer nostalgique, puisque le cru de cette année s’annonce aussi exceptionnel. Dès ce mois de janvier, des titres de grande qualité devraient arriver sur PC et consoles. Voici notre liste des meilleurs jeux vidéo prévus en 2024.

Like a Dragon : Infinite Wealth – 26 janvier

© SEGA

Après le grand retour de Kazuma Kiryu dans Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, les joueurs peuvent retrouver le Dragon de Dojima et Ichiban Kasuga ensemble, dans le même titre. Like a Dragon : Infinite Wealth nous emmène une nouvelle fois au Japon, mais surtout à Hawaï dans une aventure épique.

Comme dans Yakuza 7, le jeu arbore un système de combat au tour par tour. Vous pouvez changer les jobs de vos personnages pour avoir différentes compétences à disposition lors des affrontements. Le nouveau soft de RGG Studio fait partie des sorties jeux vidéo marquants de janvier, mais aussi de 2024.

Tekken 8 – 26 janvier

© Bandai Namco

Les jeux de combats ont brillé en 2023. Street Fighter VI et Mortal Kombat 1 sont venus donner leur dose de bagarre aux fans du genre et dans quelques jours, Tekken 8 fera de même. Le nouveau titre de Bandai Namco offre un large casting de combattants marqué par le grand retour de Jun Kazama.

Tekken 8 embarque aussi un nouveau mode innovant : les Super batailles de fantômes. Vous pouvez affronter un combattant IA qui possède le style de combat du joueur de votre choix. « Plus les joueurs combattent sur Tekken, plus leurs fantômes seront fidèles à leur façon de combattre dans les Combats de fantôme ». Bandai Namco met régulièrement à jour Tekken 8 pour corriger les bugs et améliorer l’équilibrage global du titre.

Helldivers 2 – 8 février

Helldivers 2 semblait plutôt attendu, mais il était difficile d’imaginer que le shooter coopératif rencontre un tel succès. Le soft d’Arrowhead rassemble des dizaines de milliers de joueurs chaque jour depuis sa sortie.

Si vous appréciez les expériences multijoueur, les jeux de tir à la troisième personne et le challenge, vous avez toutes les raisons de craquer pour lui. Le prix de lancement plutôt bas de Helldivers 2, fixé à 39,99 €, représente un autre argument de poids à mettre au crédit du jeu disponible sur PC et PS5.

Banishers Ghost of New Eden – 13 février

© Focus Entertainement

Le studio français DON’T NOD, expert des jeux narratifs, change son fusil d’épaule avec Banishers : Ghosts of New Eden, un action-RPG à la troisième personne. Dans cette aventure, vous incarnez Antea Duarte et Red mac Raith, des Banishers chargés de chasser les esprits.

Les deux amants disposent de leurs propres capacités au combat. Les développeurs ne se détachent pas complètement de leur héritage, puisque le jeu vous place « face à des choix impossibles qui impacteront dramatiquement l’histoire et l’existence des habitants de New Eden ».

Skull and Bones – 16 février

© Ubisoft

Après de multiples reports, Skull and Bones est enfin sorti le 16 février dernier sur PC, PlayStation et Xbox. Dans le jeu d’Ubisoft, vous incarnez un pirate chargé de prendre la mer pour affronter des navires ennemis.

Avant même son lancement, le AAA suscitait déjà beaucoup d’inquiétudes. La bêta fermé du mois de décembre n’a pas vraiment rassuré les joueurs et les critiques depuis la sortie vont dans le même sens. Si vous avez aimé les batailles navales d’Assassin’s Creed IV : Black Flag, vous pouvez tout de même apprécier Skull and Bones.

Final Fantasy VII Rebirth – 29 février

© Square Enix

Impossible de ne pas citer FF7 Rebirth dans cette liste. Le nouveau jeu de Square Enix était attendu par tous les fans de la saga, surtout depuis la conclusion bouleversante de FF7 Remake. Dans cette nouvelle aventure, Cloud et son groupe sortent de Midgar pour explorer de nombreuses villes, dont plusieurs totalement originales.

Selon le directeur du jeu, il faut 40 heures pour boucler l’histoire de Final Fantasy 7 Rebirth et 100 heures pour terminer complètement le RPG. Nul doute que les amoureux de la licence ont déjà craqué, mais les fans du genre doivent aussi se laisser tenter (même s’il faut impérativement faire FF7 Remake au préalable).

Alone in the Dark – 20 mars

© THQ Nordic

Alone in the Dark devait initialement sortir en décembre dernier, quasiment au même moment qu’Alan Wake 2. Une concurrence qui a poussé THQ et Pieces Interactive a décalé le lancement au 16 janvier 2024, puis au 20 mars 2024.

La licence à l’origine du genre du survival-horror revient sur le devant de la scène avec un remake ambitieux. Pour l’occasion, les acteurs David Harbour (Stranger Things) et Jodie Comer (Killing Eve) prêtent leurs traits aux deux personnages principaux du jeu.

Princess Peach : Showtime! – 22 mars

© Nintendo

La licence Mario a brillé en 2023. En plus du film Super Mario Bros, les joueurs ont pu s’amuser sur Super Mario Bros Wonder et Super Mario RPG lors du dernier trimestre de l’année. Le 22 mars, la Nintendo Switch accueille Princess Peach : Showtime.

Vous incarnerez la célèbre princesse dans un jeu d’aventure et de plateformes en 2,5D au sein du Théâtre de l’Étincelle. La grande méchante de cette aventure est l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique, que PEach devra affronter pour sauver les artistes.

Dragon’s Dogma 2 – 22 mars

© Capcom

Le RPG de Capcom pourrait rassembler bien plus de joueurs qu’escompté, un peu comme Baldur’s Gate 3. Dragon’s Dogma 2 succède à un premier opus de qualité, mais loin d’être parfait. Les développeurs semblent avoir pris en compte les retours de leur communauté pour s’atteler à livrer un épisode encore plus ambitieux.

Son monde ouvert parait d’une grande richesse, le système de combat encore plus travaillé alors que les compagnons seront toujours centraux à l’aventure. Dragon’s Dogma 2 ne fait pas autant de bruit que FF7 Rebirth, mais les fans de RPG devraient s’y intéresser de près.

Rise of the Ronin – 22 mars

Le même jour que Dragon’s Dogma 2, un certain Rise of the Ronin sortira en exclusivité sur PS5. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure développé par la Team Ninja, connu pour les séries Nioh, Ninja Gaiden et Dead or Alive. Rise of the Ronin vous emmènera au Japon, alors que le shogunat Tokugawa arrive à son terme.

« Au cœur d’un pays en proie au chaos et à la division, un combattant anonyme s’apprête à forger sa propre voie et, par là même, à influencer le destin du Japon », indique le synopsis du jeu. Ce combattant, c’est bien vous. En plus des affrontements à l’épée, vous pourrez explorer un monde ouvert magnifique qui rappelle évidemment celui de Ghost of Tsushima.

Stellar Blade – 26 avril

Près de 5 ans après son annonce, Stellar Blade possède enfin une date de sortie depuis le State of Play du 31 janvier. L’exclusivité PlayStation développée par Shift Up sortira le 26 avril prochain sur PS5. Dans cette aventure, le joueur contrôle Eve, une guerrière originaire d’une colonie orbitale descendue. La jeune femme va devoir se rendre sur terre pour vaincre les Naytibas, les entités qui en ont pris le contrôle, et sauver l’humanité.

Les graphismes sublimes du jeu PS5 pourraient attirer de nombreux curieux. Stellar Blade offre aussi des combats explosifs et des mécaniques RPG appréciées comme l’amélioration de l’équipement et l’apprentissage de compétences. Le jeu en monde semi-ouvert utilisera aussi le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense.

Hellblade 2 : Senua’s Saga – 21 mai

© Xbox

Hellblade 2 : Senua’s Saga devrait être l’exclusivité marquante de Xbox cette année, dans un style radicalement différent de Starfield. Après un premier épisode de grande qualité, Ninja Theory s’est associé à la firme de Redmond pour livrer un titre encore plus ambitieux.

Dans Hellblade 2, nous retrouverons Senua. Après son pélerinage pour retrouver son mari, la jeune femme va cette fois tenter de sauver des victimes « des horreurs de la tyrannie ». L’expérience d’une huitaine d’heures s’annonce immersive et prenante grâce à sa mise en scène cinématographique. Hellblade 2 : Senua’s Saga sortira sur Xbox Series et PC le 21 mai prochain.

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl – 5 septembre

© GSC

Les fans qui attendent Stalker 2 : Heart of Chornobyl prennent leur mal en patience depuis plusieurs années déjà. Malheureusement, le jeu du studio ukrainien GSC vient encore de repousser le jeu. Le FPS sortira finalement le 5 septembre 2024.

Il faut espérer que Stalker 2 sera à la hauteur de ses ambitions. Son monde ouvert s’annonce gigantesque, alors que le moteur Unreal Engine 5 offrira des graphismes somptueux. Cependant, les retours négatifs des joueurs qui ont pu tester le jeu ont poussé le studio à décaler la sortie de Stalker 2 rallonger son développement.

Indiana Jones et le Cercle Ancien – 2024

Indiana Jones, le plus célèbre des aventuriers avec Lara Croft et Nathan Drake, montrera tous ses talents dans une nouvelle aventure en 2024. L’exclusivité Xbox est restée mystérieuse pendant un long moment avant de se dévoiler lors du Xbox Developer Direct de janvier.

Indiana Jones et le Cercle Ancien contera un récit totalement original, chronologiquement situé entre le premier et le troisième film de la saga. L’aventure conçue par MachineGames en partenariat avec Lucasfilm Games nous emmènera au Vatican, en Égypte ou encore sur l’Himalaya. Rappelons que Todd Howard, directeur sur Starfield, occupe le rôle de producteur exécutif sur le jeu Indiana Jones, qui ne sortira pas sur PS5.

Star Wars Outlaws – 2024

© Ubisoft

Star Wars Outlaws n’a pas encore de date de sortie précise, mais Massive Entertainement et Ubisoft prévoient de sortir le jeu en 2024. L’aventure en monde ouvert se déroule entre les événements de L’Empire contre-attaque et du Retour du Jedi.

Star Wars Outlaws mise avant sur l’exploration de planètes en vaisseau à travers la galaxie.« Risquez le tout pour le tout en incarnant Kay Vess, une vaurienne recherchant liberté et moyens de commencer une nouvelle vie aux côtés de son compagnon, Nix » peut-on lire sur le site du jeu. Espérons que les fans de la licence n’auront pas à attendre trop longtemps pour découvrir le titre.

Silent Hill 2 – 2024

PlayStation lui-même le confirme, le remake de Silent Hill 2 développé par Bloober Team sortira bien en 2024. Rappelons que l’histoire nous met dans la peau de James Sunderland. L’homme se rend à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme décédée, l’invitant à la rejoindre dans cette ville symbolique pour eux.

On ne sait pas grand-chose sur le titre ni sur les libertés que prendront les développeurs quant à l’œuvre original. Les fans doivent se contenter du trailer dévoilé fin 2022. On imagine que Konami devrait donner plus d’informations sur le survival-horror dans les prochaines semaines.

Metal Gear Solid 3 Remake – 2024

© Konami

Comme le jeu cité plus haut, Metal Gear Solid 3 Remake n’a pas encore de date de sortie officielle. Cependant, PlayStation confirme également que le titre arrivera cette année sur PS5. Les joueurs pourront (re)vivre l’aventure de Big Boss avec des graphismes remis au goût du jour.

Metal Gear Solid Δ : Snake Eater bénéficie même de l’Unreal Engine 5, le moteur d’Epic Games. La bande-annonce du jeu nous montre que le résultat est saisissant. En revanche, les fans attendent surtout de retrouver l’ambiance et le charme du titre original dirigé par Hideo Kojima.