Prince of Persia The Lost Crown pas cher : où acheter le jeu au meilleur prix ? 

Longtemps attendue, la saga Prince of Persia est de retour sur nos consoles avec un opus intitulé « The Lost Crown ». Ce dernier prend la forme d’un métroidvania en 2D et est prévu pour le 18 janvier prochain sur de nombreux supports. Voici où acheter Prince of Persia The Lost Crown au meilleur prix.

Plus de 16 ans après le dernier opus, nous allons enfin pouvoir remettre la main sur un jeu Prince of Persia. D’ailleurs, nous avons bien cru qu’il n’arriverait jamais quand Ubisoft avait remboursé les précommandes. Cependant, ce jeu nommé « The Lost Crown » va finalement arriver sur nos consoles le 18 janvier et il est possible de le précommander. Il s’agit d’un titre métroidvania en 2D qui va nous plonger dans un univers mythologique inspiré de la Perse. Voici où acheter Prince of Persia The Lost Crown moins cher et au meilleur prix.

À lire aussi : notre calendrier des sorties jeux vidéo de 2024

💰 Où acheter Prince of Persia The Lost Crown au meilleur prix ?

Prince of Persia The Lost Crown sur PS5/PS4

Prince of Persia The Lost Crown sur PS5 Rakuten 49.73€

Cultura 49.99€

Fnac 49.99€ Prince of Persia The Lost Crown sur PS4 Rakuten 49.73€

Cultura 49.99€

Fnac 49.99€

Prince of Persia The Lost Crown à 36,59 € sur Leclerc

Prince of Persia The Lost Crown sur Xbox Series X/One

Prince of Persia The Lost Crown sur Xbox Series X/One Cultura 49.99€

Fnac 49.99€

Rakuten 57.35€

Prince of Persia The Lost Crown à 36,59 € sur Leclerc

Prince of Persia The Lost Crown sur Nintendo Switch

Prince of Persia The Lost Crown sur Nintendo Switch Rakuten 49.73€

Cultura 49.99€

Fnac 49.99€

Prince of Persia The Lost Crown à 39,99 € sur Carrefour

Ce niveau jeu Ubisoft va sortir sur de nombreux supports. En effet, il va être disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Bien évidemment, on retrouve ici une version standard et une autre Deluxe. Voici le contenu et le tarif des deux éditions.

Edition Standard : comprend le jeu de base et le bonus de précommande « tenue de Sargon Guerrier intérieur » au prix officiel de 49,99 euros.

comprend le jeu de base et le bonus de précommande « tenue de Sargon Guerrier intérieur » au prix officiel de 49,99 euros. Edition Deluxe : inclus le jeu et un accès anticipé de 3 jours. Le bonus de précommande est également présent. On trouve aussi la « tenue d’Immortel », « l’amulette Oiseau de prospérité » et un guide d’aventure dématérialisé. Le tout est au tarif de 59,99 euros. Cependant, cette édition est uniquement disponible sur les boutiques officielles.

Dernière précision, il n’y a pas pour le moment, de version physique pour les joueurs PC. Sinon, le jeu est pour le moment indisponible chez Amazon. Sinon, c’est généralement Leclerc qui propose le meilleur prix.

⚔️ Quel gameplay pour Prince of Persia The Lost Crown ?

Tout d’abord, Prince of Persia The Lost Crown a été développé par le studio d’Ubisoft Montpellier à qui l’on doit généralement les jeux Rayman ou le très réussi Soldats inconnus. Dans tous les cas, nous sommes ici sur un jeu d’action-aventure qui va mêler des séquences de plateformes et de puzzles. De plus, le joueur va déambuler dans un univers en 2,5D. D’ailleurs, pour le moment, les critiques semblent convaincus par le gameplay de cet opus.

Côté scénario, vous allez incarner Sargon, membre des légendaires Immortels. Enfin, vous serez un guerrier au service de la reine de Perse et vous devrez sauver le prince Ghassam. Vous allez également devoir affronter différentes créatures dans un univers inspiré de la mythologie perse. Sinon Prince of Persia oblige, vous allez combattre vos adversaires à l’aide de deux sabres.

Bien évidemment, d’autres armes et vos pouvoirs viennent compléter cette partie. D’autre part, on retrouve un petit système de compétence avec les amulettes à acheter auprès des marchands. Au final, il ne reste plus longtemps à attendre avant de pouvoir découvrir et profiter de ce Prince of Persia The Lost Crown.

À lire aussi : les configurations PC minimales et recommandées pour Prince of Persia The Lost Crown