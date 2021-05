The Room 4 : Old Sins s’offre un concept LEGO de la vieille maison de poupée

Et si The Room 4 : Old Sins avait son propre set LEGO ? Voici à quoi il ressemblerait. Un designer du développeur Fireproof Games a partagé sur LEGO Ideas un concept de la vieille maison de poupée un peu lugubre du jeu de puzzle.

La franchise The Room est célèbre pour ses jeux vidéo de puzzle qui plongent les joueurs dans une atmosphère unique et mystérieuse. L’avant-dernier en date est The Room 4 : Old Sins sorti en 2018 sur iOS et Android avant de débarquer sur PC il y trois mois.

La maison de poupée LEGO de The Room 4 – Crédit : Roger Schembri, alias Lego CustardKid

The Room 4 vous emmène à la découverte d’une vieille maison de poupée quelque peu lugubre que vous devez explorer jusque dans ses moindres recoins. D’après la description officielle du jeu, vous « explorez des lieux inquiétants, suivez des indices énigmatiques et manipulez d’étranges engins pour percer le mystère du manoir Waldegrave ».

Cette maison de poupée LEGO retranscrit parfaitement l’ambiance de The Room

Que se passe-t-il si on mélange l’univers mystérieux de The Room avec la créativité de celui de LEGO ? C’est ce qu’a réalisé Roger Schembri qui est graphiste et motion designer chez Fireproof Games. Il a partagé sous le pseudonyme « Lego CustardKid » un set LEGO de la maison de poupée de The Room 4 : Old Sins sur LEGO Ideas. Il s’agit d’une plateforme de crowdsourcing sur laquelle les internautes postent leurs créations. Nous vous avions d’ailleurs présenté l’année dernière le set de la capsule Crew Dragon Endeavour qu’un fan avait imaginé.

Les créations les plus populaires peuvent éventuellement devenir de véritables sets officiels. En effet, LEGO évalue tous les projets qui dépassent les 10 000 supporters. Par exemple, le set Cybertruck avait facilement dépassé cet objectif, mais LEGO a décidé de ne pas le retenir. Quoi qu’il en soit, le résultat de la maison de poupée de The Room 4 est tellement réussi qu’il a déjà près de 600 personnes qui soutiennent le projet après seulement 3 jours.

La maison de poupée LEGO n’est pas le premier set que Roger Schembri partage, mais c’est le plus populaire qu’il ait créé à ce jour. Il a pensé à tous les détails : le portillon en fer forgé, la cuisine, le grenier, le bureau, etc. Toutes les pièces du jeu y figurent. Il a même ajouté la version miniature de la maison de poupée dans le grenier ainsi que les figurines des personnages du jeu.

Source : Eurogamer