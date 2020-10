Tesla : LEGO ne proposera pas de set Cybertruck

La commission d’examen LEGO a annoncé sur sa plateforme LEGO Ideas qu’elle n’a pas retenu l’idée de produire le set Cybertruck, même si la communauté avait soutenu le projet.

Tesla Cybertruck LEGO – Crédit : BrickinNick / ideas.lego

Cette histoire a en fait commencé au début de l’année, lorsque BrickinNick, un fan de LEGO, a soumis sa proposition de kit Cybertruck sur le forum LEGO Ideas. Cette plateforme permet aux fans de voter pour la meilleure idée, en espérant donner à LEGO l’envie de créer un nouveau set.

Un projet populaire, mais qui n’a pas emballé LEGO

Le Cybertruck s’était avéré extrêmement populaire, obtenant un soutien presque immédiat et franchissant facilement le seuil des 10 000 fans. Vu l’engouement des fans, nous pensions que LEGO allait produire le set Cybertruck, car les briques correspondaient parfaitement avec le design atypique du pick-up de Tesla. Après la présentation du Cybertruck, LEGO avait même trollé Tesla en proposant sa propre vision du véhicule du futur.

En outre, en gagnant 10 000 supporters, un projet soumis par un fan passe de la phase d’idée à la phase de révision, où il gagne la possibilité d’être considéré comme un futur LEGO dans un processus appelé « LEGO Review ». L’obtention de 10 000 supporters n’est cependant que la première étape de ce processus.

Ensuite, un comité d’examen LEGO composé de différents professionnels examine chaque projet qualifié. LEGO explique que ceux-ci construisent des modèles et déterminent si le concept répond aux normes élevées pour espérer devenir un produit LEGO.

Parmi les facteurs pris en compte, on retrouve : la jouabilité, la sécurité, l’adéquation avec la marque LEGO, les produits actuels en rayon ou en développement, les possibilités de licence, la capacité de production, la demande prévue et bien plus encore. Chaque produit LEGO potentiel, y compris ceux développés en interne, passe par un processus similaire. Le Cybertruck n’aurait donc pas été le projet avec le plus de potentiel selon LEGO.

À la fin du processus, LEGO ne choisit qu’un seul projet parmi plusieurs dizaines de projets qui atteignent la barre des 10 000 supporters. Et lors de cette session, le projet gagnant était un modèle de globe terrestre fait de pièces LEGO. Pour l’instant, le seul moyen d’avoir un Cybertruck chez soi est de le créer soi-même, comme l’a fait un fan bosniaque en démontant un pick-up Ford.

