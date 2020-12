The Simpsons Bug Squad : voici le jeu qui n’est jamais sorti sur la Dreamcast de Sega

La série télévisée Les Simpsons a été adaptée dans de nombreux jeux vidéo, le plus ancien remontant à 1991. Un internaute a découvert une démo intitulée The Simpsons : Bug Squad sur la Dreamcast de Sega. Le jeu n’a pas été commandé, donc il n’est jamais sorti.

Le jeu The Simpsons : Bug Squad a failli s’ajouter à la longue liste des jeux basés sur la célèbre série télévisée américaine, y compris The Simpsons: Bart vs. the Space Mutants sorti en 1991 sur NES ou encore The Simpsons Wrestling sorti en 2011 sur PlayStation. Cela fait maintenant quelques années que nous n’avons pas vu un nouveau jeu adapté des Simpsons.

Écran d’accueil de The Simpsons : Bug Squad – Crédit : Sreak / Dreamcast-talk

Vous comprenez donc pourquoi The Simpsons : Bug Squad a fait tant parler de lui en cette fin d’année 2020. D’ailleurs, la série touche bientôt à sa fin, et les voix des personnages noirs des Simpsons ne seront plus doublées par des acteurs blancs pour les épisodes à venir. La série est tellement populaire qu’une famille s’est amusée à reproduire le générique pendant le confinement.

Le fondateur du studio de développement ne pensait pas revoir cette démo un jour

Un internaute du nom de « Sreak » a réussi à mettre la main sur un dev kit cassé de la Dreamcast de Saga. Pour info, il s’agit d’une console conçue pour être utilisée par les développeurs et les studios quand ils développent un jeu. Ceux qui arrivent aujourd’hui à récupérer des dev kits vérifient toujours le contenu du disque dur dans l’espoir de trouver des jeux dont nous n’avons jamais entendu parler. C’est exactement ce qui s’est passé pour Sreak. Il a découvert une démo appelée The Simpsons : Bug Squad.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de gameplay partagée sur YouTube par la chaîne « DreamcasticChannel », la démo est effectivement parfaitement jouable. Le joueur contrôle un insecte sauteur dans la maison des Simpsons avec Homer qui fait des allers-retours entre le canapé du salon et la cuisine. Cette démo a été développée par Red Lemon Studios en octobre 2000.

Le mystère des origines de The Simpsons : Bug Squad s’est rapidement éclairci. En effet, le fondateur de Red Lemon Studios, Andy Campbell, a déclaré : « cela fait 20 ans que je n’ai pas vu ça ! Nous avions un grand codeur qui avait développé un moteur de cel shading pour la Dreamcast. Je connaissais assez bien Fox, c’est donc une démo que nous avons créée et que j’ai proposée. Nous n’avons pas reçu la commande, donc ce ne fut techniquement jamais un titre officiel en développement ».

En tout cas, la démo développée il y a 20 ans est impressionnante. De nombreux joueurs auraient sûrement voulu voir ce jeu sur la Dreamcast. D’ailleurs, Super Mario 64 a récemment été porté sur la console de Sega.

