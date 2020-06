Les Simpsons : les voix des personnages noirs ne seront plus doublées par des acteurs blancs

En lien avec le mouvement black lives matter, le mouvement politique né aux États-Unis militant contre le racisme sociétal envers les personnes noires, le monde du cinéma se pose actuellement la question de la représentativité des communautés afro-descendantes. Aujourd’hui, c’est l’équipe de réalisation de la célèbre série Les Simpsons qui se positionne : vendredi, les réalisateurs ont annoncé dans un communiqué par mail qu’ils cesseront de laisser des acteurs blancs représenter la voix de doublage des personnages noirs de la série.

Confinée, une famille reproduit le générique des Simpsons

Cette annonce fait suite au retrait de l’acteur vocal de Cleveland Brown de la série family Guy, qui a souhaité laisser sa place à un autre professionnel, estimant que « les personnes de couleur devraient jouer des personnages de couleur ». Par ailleurs, d’autres séries américaines comme Central Park et Big Mouth se sont elles aussi engagées à réaliser un casting plus représentatif pour les rôles principaux.

GitHub abandonne les termes « master » et « slave » en soutien au mouvement Black Lives Matter

Les principaux personnages noirs des Simpsons : Carl Carlson, Lou et le Docteur Hibbert

Dans les Simpsons, certains acteurs de voix doublent un grand nombre de personnages. En effet, les principaux personnages noirs afro-américains de la série Les Simpsons sont Carl Carlson et Lou, tout les deux représentés par la voix de Hank Azaria. Celui-ci interprète également la voix du personnage asiatique Apu Nahasapeemapetilon ainsi que le personnage japonais Akira. Nous connaissons également le personnage du Dr Julius Hibbert, qui quant à lui est doublé par l’acteur Harry Shearer.

Ce positionnement engagé fait suite au mouvement venant des États-Unis, incitant à valoriser la représentativité des personnes noires dans la société et dans les médias. Le monde d’Hollywood réévalue actuellement ses pratiques en matière de casting. Les manifestations dans le monde entier se poursuivent, en protestation au récent assassinat de George Floyd et d’autres victimes de violences policières, et contre le racisme systémique dans nos sociétés.

Batwoman : Sophie Moore fera-t-elle partie du casting de la saison 2 ?

Source : Cnet