The Suicide Squad : Flula Borg répond aux interviews à distance sans pantalon

L’acteur et comédien Flula Borg qui interprète l’antihéros Javelin dans The Suicide Squad a une manière bien à lui de répondre aux interviews à distance. Il ne porte pas de pantalon, mais seulement un haut quand il répond aux appels vidéo.

The Suicide Squad sort aujourd’hui au cinéma en France et sur HBO Max le 5 août. L’acteur Jai Courtney qui interprète Captain Boomerang a d’ailleurs récemment prévenu les fans que le film est gore et violent. Ce n’est pas étonnant étant donné que James Gunn a pu le réaliser sans les restrictions imposées par Disney.

Javelin (Flula Borg) dans The Suicide Squad – Crédit : Warner Bros.

Parmi les nombreux antihéros déjantés de The Suicide Squad, l’un d’entre eux n’est pas très connu. Il s’agit de Javelin qui est joué par l’acteur et comédien allemand Flula Borg. Comme son nom l’indique, Javelin est un ancien athlète olympique spécialisé dans le lancer de javelots explosifs. Il n’a pas de superpouvoir, mais il n’est au moins pas aussi idiot que le fameux Polka-Dot Man.

Flula Borg s’amuse bien pendant les interviews de The Suicide Squad

Dans les jours précédant la sortie de The Suicide Squad, les acteurs accordent plusieurs interviews pour promouvoir le film. À cause de la crise sanitaire, la majorité de ces interviews sont effectuées à distance. Flula Borg a voulu montrer à quoi ressemble une telle interview d’un point de vue extérieur pour rigoler. Il a donc posté des photos sur son compte Twitter.

Eh oui, Flula Borg répond aux interviews sans pantalon. Ses interlocuteurs ne peuvent pas le savoir, à moins qu’ils ne suivent son compte Twitter. Certains journalistes ont d’ailleurs réagi à ce tweet. « J’espère que vous aviez mis un pantalon lorsque c’était notre interview », a déclaré l’un d’entre eux. Le réalisateur James Gunn a lui aussi réagi aux photos partagées par Flula Borg. Il a tout simplement répondu « Hum ». On ne doute pas que cette photo a aussi dû le faire rigoler comme la plupart des internautes sensibles à cet humour.

Blague à part, de nombreuses personnes se sont déjà retrouvées involontairement dans cette situation. Avec la croissance exponentielle des visioconférences à cause de la pandémie, certains pensent gagner du temps en ne s’habillant qu’en haut. Cela passe évidemment inaperçu, jusqu’à ce qu’ils lèvent en pleine réunion pour aller chercher quelque chose…

Source : CBR