The Suicide Squad : Les anti-héros débarquent dans une bande-annonce délurée

The Suicide Squad nous offre aujourd’hui sa première bande-annonce. Accrochez-vous, ça décoiffe !

The Suicide Squad livre une première bande-annonce – Crédit : Warner Bros.

Le DCEU reprend-il du poil de la bête ? Après le succès de Joker, la bande-annonce acclamée de The Batman, c’est Zack Snyder’s Justice League qui cartonne, dévoilant une version Black & White. Et dans le sillage du long-métrage, la Warner balance une bande-annonce attendue : celle de The Suicide Squad de James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie). De quoi retrouver la fameuse équipe d’anti-héros avec de nouveaux venus. La promesse de rattraper le naufrage qu’était Suicide Squad de David Ayer. Une bande-annonce explosive, délurée, à retrouver ci-dessous !

La Suicide Squad accueille de nouveaux venus

James Gunn lui-même avait prévenu : voici la bande-annonce de The Suicide Squad. Ici, exit David Ayer, car James Gunn reprend la barre, acclamé pour Les Gardiens de la Galaxie chez Marvel. On retrouve beaucoup de personnages déjà cultes du DCEU, Harley Quinn en tête, toujours jouée par Margot Robbie.

Encore une fois, la Suicide Squad va devoir, comme son nom l’indique, remplir une mission suicide. Et sous la contrainte puisqu’une puce explosive a été placé dans leur cou. De quoi permettre au gouvernement de garder un œil sur ces têtes brûlées. En plus de Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller) et Jai Courtney (Boomberang), de nouveaux anti-héros sont là.

John Cena incarne Peace Maker, Idris Elba est Bloodsport et David Dastmalchian est Abner Krill. On parle aussi de Sean Gunn pour Weasel, Nathan Fillion en TDK et Full Borg en Javelin, pour ne citer qu’eux. Grosse surprise : Sylvester Stallone prête sa voix à King Shark !

The Suicide Squad prend place à Belle Reve, prison de haut sécurité. Ici sont emprisonnés les pires super-vilains, dont certains rejoignent la Task Force X pour en sortir. Leur mission consiste à être expédiés sur une île grouillante d’ennemis appelée Corto Maltese. Les anti-héros devront faire face à des guérilleros armés dans une mission de recherche et destruction. Mais Harley Quinn, Peace Maker et toute la bande n’ont pas le droit à l’erreur. Amanda Waller garde un œil sur eux et le moindre faux pas signifie la mort…

C’est le 28 juillet prochain que The Suicide Squad arrivera dans les salles obscures.