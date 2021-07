The Suicide Squad est gore et violent promet Captain Boomerang

The Suicide Squad ne fait pas dans la dentelle et le rappelle avant sa sortie.

La Warner veut définitivement vous faire oublier Suicide Squad. Le gros raté du DCEU va être gommé par une suite/reboot appelée The Suicide Squad (le « The » fait la différence). Cette fois, James Gunn prend les commandes après avoir dirigé Les Gardiens de la Galaxie et prochainement le troisième opus. Et alors que le long-métrage sera gore et violent, Captain Boomerang confirme cette information. Enfin, son interprète, Jai Courtney, lors d’une interview. De quoi faire saliver les spectateurs venus voir les antihéros faire tout exploser dans un bain de sang !

The Suicide Squad ne va pas lésiner sur la violence

Les membres de la Task Force X ne sont pas des enfants de cœur. Lorsqu’il faut tuer, ces derniers tuent. Si la bande-annonce de The Suicide Squad nous l’a déjà montré, le film risque d’être violent et gore. Dirigé par James Gunn, le réalisateur passé par la Troma semble libéré des contraintes de Disney. Jai Courtney, l’interprète de Captain Boomerang, confirme la direction du long-métrage.

C’est fou mec. C’est tellement étrange. James Gunn est un génie du mal et le film est représentatif de sa philosophie. Il a vraiment repoussé les limites de The Suicide Squad. On lui a donné les clés pour qu’il fasse son truc et il l’a fait. C’est sans doute très violent, mais aussi extrêmement bête et amusant, c’est très généreux. – James Gunn

Rappelons que The Suicide Squad est Rated-R. Suicide Squad était PG-13. La différence entre les deux films concernant la violence graphique va donc se faire ressentir. Mais la Warner ne semble pas effrayée par cette classification, signe pour les fans qu’aucun compromis n’a été fait.

Le prochain DC Comics prend le chemin des salles

Après une année entière de pandémie, les salles rouvrent petit à petit. Black Widow a ouvert la voie avec Fast and Furious 9 et Space Jam 2, qui aurait pu faire apparaître Michael Jordan. The Suicide Squad s’invite donc cet été sur nos écrans (et HBO Max aux USA).

C’est le 28 juillet 2021 que The Suicide Squad arrive au cinéma, en France. En attendant, l’ultime bande-annonce est toujours disponible ci-dessus !

