The Suicide Squad va dévoiler « le plus idiot des personnages de DC Comics »

En interview pour Total Film, James Gunn révèle que The Suicide Squad va présenter le plus stupide des personnages de DC Comics. Ce personnage, c’est Polka-Dot Man.

Polka-Dot Man n’est pas réputé pour son intelligence – Crédit : Warner Bros.

Malgré l’échec de Suicide Squad, la Warner n’a pas hésité à mettre une suite en chantier. Cette fois, c’est James Gunn à la réalisation, alors que l’homme prépare Les Gardiens de la Galaxie 3 avec la même technologie que The Mandalorian. L’homme promet donc d’enfin livrer le long-métrage que les fans attendent. Et après une bande-annonce déjantée, The Suicide Squad dévoile une information… surprenante. Le film va mettre en scène celui décrit comme le plus idiot des personnages de DC Comics par James Gunn. Cet anti-héros, c’est Polka-Dot Man !

James Gunn a donné de la profondeur à Polka-Dot Man

The Suicide Squad l’a promis. La nudité et le gore seront présents ! Mais le long-métrage compte également le plus idiot des personnages de DC Comics : Polka-Dot Man. Un personnage arrivé en 1962 dans Detective Comics #300 et sans cesse moqué depuis. Dans The Suicide Squad, c’est David Dastmalchian qui lui prête ses traits. Le plus risible des anti-héros de l’écurie DC Comics va enfin pouvoir briller !

Et si Polka-Dot Man est présent, c’est pour une bonne raison. James Gunn explique qu’il voulait « le plus idiot des personnages de DC Comics ».

« Polka-Dot Man est génial » pense James Gunn, considérant le personnage comme « triste, déprimé, pathétique ». Mais le membre de la Task Force X possède une histoire triste révélée dans The Suicide Squad.

Être en mesure d’ajouter de la profondeur à des personnages considérés comme stupides est amusant à faire pour moi. – James Gunn

Et David Dastmalchian partage cet enthousiasme !

Polka-Dot Man, un anti-héros terriblement seul

Dans une interview, David Dastmalchian explique que son personnage « a une vie riche en douleur, en honte, en solitude à cause de sa condition ». L’acteur décrit longuement Polka-Dot Man.

Il a décidé qu’à un moment, cette condition lui permettrait de blesser des gens, commettre des crimes, pour se venger d’un monde injuste. Les choses ne se sont pas arrangées. Il n’a jamais été intégré nulle part. Alors au milieu d’autres criminels inaptes et brisés, il a peut-être enfin une place. – David Dastmalchian

The Suicide Squad arrive dans les salles obscures le 28 juillet 2021.

Source : CBR