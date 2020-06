The Walking Dead : Abraham aurait pu battre Negan tout seul et l’histoire aurait été terminée

D’après l’ancienne star de Walking Dead Michael Cudlitz, qui jouait Abraham Ford, le militaire aurait pu éliminer son tueur, Negan (Jeffrey Dean Morgan), s’ils s’étaient affrontés en tête-à-tête dans un combat loyal. En effet, Abraham a été la première victime à l’écran assassinée par Negan dans la partie finale de la saison 6 et le début de la saison 7. Il a par ailleurs été matraqué avant d’exécuter Glenn (Steven Yeun) pour punir et asservir Rick Grimes (Andrew Lincoln) et son groupe de survivants capturés.

Crédit : AMC

The Walking Dead : pourquoi Rick Grimes-est-il parti aussi longtemps ?

L’avis de Cudlitz

Sur le podcast Dead Talk Live, il a été demandé à Cudlitz si Abraham tuerait Negan, si ce dernier était encore en vie. Cudlitz a dit qu’il était difficile de répondre à cette question. En effet, avec des « et si », tout est possible, mais tout dépend de l’évolution souhaitée dans la narration de l’histoire.

Crédit : AMC

Environ huit ans après la mort d’Abraham et de Glenn, Daryl (Norman Reedus) et Negan ont formé une alliance difficile contre les Whisperers désormais commandés par Beta (Ryan Hurst). Faisant référence à la bagarre brutale de Daryl avec l’imposante Beta dans l’épisode de la saison 9 « Chokepoint » (qui s’est terminé par un Daryl poussant son adversaire dans une cage d’ascenseur) Cudlitz dit qu’il est difficile de prédire ce qui aurait pu se produire si Abraham et Negan s’étaient rencontrés au combat. « Daryl est un dur à cuire qui est complètement imprévisible. Pourtant, Beta est énorme. Donc en regardant le combat entre Beta et Daryl, il est compliqué de savoir comment cela va se terminer. » déclare-t-il également. À l’image de Daryl, qui a combattu à contrecœur aux côtés de Negan, Abraham pourrait avoir étouffé l’hostilité envers Negan puisque le temps et les circonstances peuvent tout changer.

#TheWalkingDead Season 10 final episode preview might have a clue about Connie. 🤫 https://t.co/3TKxwSqMaD — Cameron Bonomolo (@CameronBonomolo) April 6, 2020

.twitter-tweet {margin:auto;}

The Walking Dead : Carol retrouvera Rick dans les films

Saison 10

Dernièrement, Cudlitz est revenu à The Walking Dead en tant que réalisateur. Cette nouvelle fonction lui permet de travailler de l’autre côté de la caméra. The Walking Dead diffusera la finale de la saison 10 sous la forme d’un épisode spécial sur AMC plus tard cette année.

Source : Comicbook